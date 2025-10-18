Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Под влиянием антициклона: вот какой будет погода в выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 октября, Петербург останется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Вытянувшись в широтном направлении, он сохранит в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, и поможет солнечным лучам быстро компенсировать ночные потери тепла.

Sisika / Shutterstock.com

«Температура воздуха +6…+8 градусов, в Ленинградской области +3…+8. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 октября, переменная облачность. Без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, местами до +1, днем +6...+8. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

