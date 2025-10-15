Депутаты ЗакСа приняли во втором чтении законопроект о содержании собак в Петербурге

В прошлом году рабочая группа Законодательного собрания подготовила законопроект, где прописаны правила содержания домашних собак в Петербурге. Сегодня, 15 октября, депутаты рассмотрели документ во втором чтении. Среди основных изменений:

с собакой нельзя приходить в кафе и магазины, поликлиники и культурные учреждения, если правилами не установлено иное;

запрещено посещать с собаками детские и спортивные площадки, поликлиники, школы и другие соцобъекты в радиусе трех метров от этих заведений (в прошлой версии документа предлагали минимальную дистанцию — 10 метров);

человек младше 16 лет не может в одиночку выгуливать собаку, рост которой превышает 40 сантиметров в холке;

собаки выше 40 сантиметров в холке могут гулять только в наморднике и на поводке, ниже — на поводке;

оставлять животное вне дома без присмотра запрещено; исключение — посещения ветеринарных клиник;

в местах общего пользования в многоквартирном доме поводок нельзя отпускать более чем на 80 сантиметров от владельца питомца;

на частной территории владелец должен установить специальную табличку, предупреждающую о наличии собаки ростом более 40 сантиметров в холке только в том случае, если это место содержания животного;

введена административная статья 8.52, которая предусматривает штрафы от 500 до 5000 рублей для владельцев собак. Например, за выгул без поводка — 2000 — 4000 рублей.

«Требование к обязательной регистрации домашних животных в документ на данном этапе не вошло», — обращает внимание депутат ЗакСа Денис Четырбок. Пока неизвестно, когда примут законопроект. Документ отправили на рассмотрение в третьем чтении.