Депутаты ЗакСа приняли во втором чтении законопроект о содержании собак в Петербурге

Сегодня, 15 октября, городской парламент поддержал во втором чтении законопроект о содержании домашних животных. Требование к обязательной регистрации собак в документ не вошло.
В прошлом году рабочая группа Законодательного собрания подготовила законопроект, где прописаны правила содержания домашних собак в Петербурге. Сегодня, 15 октября, депутаты рассмотрели документ во втором чтении. Среди основных изменений:
- с собакой нельзя приходить в кафе и магазины, поликлиники и культурные учреждения, если правилами не установлено иное;
- запрещено посещать с собаками детские и спортивные площадки, поликлиники, школы и другие соцобъекты в радиусе трех метров от этих заведений (в прошлой версии документа предлагали минимальную дистанцию — 10 метров);
- человек младше 16 лет не может в одиночку выгуливать собаку, рост которой превышает 40 сантиметров в холке;
- собаки выше 40 сантиметров в холке могут гулять только в наморднике и на поводке, ниже — на поводке;
- оставлять животное вне дома без присмотра запрещено; исключение — посещения ветеринарных клиник;
- в местах общего пользования в многоквартирном доме поводок нельзя отпускать более чем на 80 сантиметров от владельца питомца;
- на частной территории владелец должен установить специальную табличку, предупреждающую о наличии собаки ростом более 40 сантиметров в холке только в том случае, если это место содержания животного;
- введена административная статья 8.52, которая предусматривает штрафы от 500 до 5000 рублей для владельцев собак. Например, за выгул без поводка — 2000 — 4000 рублей.
«Требование к обязательной регистрации домашних животных в документ на данном этапе не вошло», — обращает внимание депутат ЗакСа Денис Четырбок. Пока неизвестно, когда примут законопроект. Документ отправили на рассмотрение в третьем чтении.
