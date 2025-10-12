Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Благоустройство сквера на Светлановском проспекте завершено

В Калининском районе Петербурга на Светлановском проспекте завершили благоустройство сквера, сообщил губернатор Александр Беглов.

Фото: пресс-служба губернатора Александра Беглова
Фото: пресс-служба губернатора Александра Беглова
Фото: пресс-служба губернатора Александра Беглова

Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В сквере появились детские площадки, лавочки и качели, деревянный настил и спуск к воде.

«Концепцию мы разрабатывали вместе с жителями: учли предложения по планировке, зонам отдыха и освещению. Теперь здесь можно гулять всей семьей, любоваться озером и просто проводить время на свежем воздухе», — подчеркнул губернатор.

Воспитанники районного «Кванториума», по его словам, предложили сделать символом сквера утку с утятами, и на территории сквера появилась такая скульптура.

Ранее Беглов говорил о планах развития Калининского района, включая строительство большого жилого квартала на Полюстровском проспекте. В этом году там также открыли новую школу, детский сад и поликлинику №112.

Ранее мы рассказывали, что Карпатский сквер благоустроят в следующем году.

 

