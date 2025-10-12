Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге одобрили строительство 85-метровой доминанты «Питерлэнда»

Комиссия по землепользованию одобрила параметры будущего яхт-клуба рядом с ТРЦ «Питерлэнд». Здание будет иметь высоту 85 метров. Протокол заседания опубликован на сайте комитета по градостроительству.

Источник: КГА
Источник: КГА
Источник: КГА
Источник: КГА

Для завершения концепции развития прибрежной территории реки Большой Невки в районе Яхтенного моста, ранее одобренной с доминантой 105 м, заявитель М. Губкин предлагает установить на участке 52 высоту 90–93 м. Его фамилия и инициалы совпадают с бывшим гендиректором компании «Стремберг», владеющей ТРК «Питерлэнд», сообщает «Фонтанка».

Комиссия приняла предложение в собственной редакции и утвердила предельную высоту чуть ниже запрошенной. Заявитель отметил, что доминанта яхт-клуба, выполненная в виде стилизованного паруса, станет классическим завершением комплекса зданий на морском фасаде города. Отметим, что проект с этой доминантой был представлен ещё в 2005 году.

Ранее мы рассказывали, что ТРЦ «Питерлэнд» планируют реконструировать.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: