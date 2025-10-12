В Петербурге одобрили строительство 85-метровой доминанты «Питерлэнда»

Для завершения концепции развития прибрежной территории реки Большой Невки в районе Яхтенного моста, ранее одобренной с доминантой 105 м, заявитель М. Губкин предлагает установить на участке 52 высоту 90–93 м. Его фамилия и инициалы совпадают с бывшим гендиректором компании «Стремберг», владеющей ТРК «Питерлэнд», сообщает «Фонтанка».

Комиссия приняла предложение в собственной редакции и утвердила предельную высоту чуть ниже запрошенной. Заявитель отметил, что доминанта яхт-клуба, выполненная в виде стилизованного паруса, станет классическим завершением комплекса зданий на морском фасаде города. Отметим, что проект с этой доминантой был представлен ещё в 2005 году.

