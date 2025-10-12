В тылу циклона: вот какой будет погода в воскресенье

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 октября, облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.