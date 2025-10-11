В Ленобласти в 2026 году начнут строительство горнолыжного курорта за 14 миллиардов рублей

В Коробицыно Ленинградской области в 2026 году планируют начать строительство горнолыжного курорта с аквапарком стоимостью около 14 миллиардов рублей. Комплекс площадью более 200 гектаров будет включать горнолыжные трассы с подъемниками, семь отелей и сопутствующую инфраструктуру, сообщил предприниматель Вадим Финкельштейн.

Проект ООО «Курорт Пески», принадлежавшее Финкельштейну и Дмитрию Гордееву, одобрен Министерством экономического развития РФ в рамках программы льготного кредитования национального проекта «Туризм и гостеприимство». Общий объем кредита составит 10 миллиардов рублей, из которых 60% пойдет на строительство горнолыжного комплекса, 40% — на отели, сообщают «Ведомости».

Курорт станет крупнейшим на Северо-Западе: протяженность трасс — 20 километров, перепад высот — 170 метров. Планируются аквапарк, теннисные корты и спортивная арена. Правительство Ленинградской области построит дорогу, что сократит путь на 20 километров.

Инвесторы рассчитывают на годовую посещаемость до одного миллиона человек, отели смогут вместить около двух тысяч гостей. Проект рассчитан на пять лет, завершение строительства запланировано на 2030 год. Планируется привлечение сторонних инвесторов для размещения собственных объектов.

В Ленинградской области действует 11 горнолыжных курортов с 72 трассами, из которых 32 прошли классификацию.

