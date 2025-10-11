В Петербурге утвердили дизайн нового делового центра

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга утвердил архитектурный облик офисного здания с подземной парковкой на улице Профессора Попова, 38В, в Петроградском районе. Проект реализует Группа компаний «Трест». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 9 октября.

По данным ведомства, бизнес-центр спроектирован Обществом с ограниченной ответственностью «ВИДИСИ», Обществом с ограниченной ответственностью «Евгений Герасимов и партнеры» и Обществом с ограниченной ответственностью «Проект СПиЧ» по заказу Акционерного общества «Специализированный застройщик «Строительный Трест». Здание будет состоять из двух частей с отдельными вестибюлями. Фасады оформят эркерами, арочными проемами, горизонтальными тягами и панорамным остеклением. Перед главным входом обустроят аванзону — открытое городское пространство с озеленением, летними террасами и зонами отдыха.

В прошлом году Группа компаний «Трест» приобрела участок площадью 0,8 гектара на пересечении улиц Профессора Попова и Даля, рядом с территорией бывшего завода «Ригель», для строительства бизнес-центра. Компания планировала возвести здание общей площадью около 26 тысяч квадратных метров, где разместится ее новый головной офис. Объем инвестиций в проект оценивался в 4 миллиарда рублей.

Группа компаний «Трест» уже имеет опыт строительства коммерческой недвижимости. В 2023 году компания ввела в эксплуатацию бизнес-центр класса B+ «Сабировский» площадью 18,5 тысячи квадратных метров, расположенный на Заусадебной улице в Приморском районе.

