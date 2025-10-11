Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ветрено: прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 октября, Петербург будет ощущать влияние тыловой части циклона с центром над Карелией. Его стараниями в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди. Добавит погоде дискомфорта порывистый западный ветер.

Vovantarakan / Shutterstock.com

«Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 октября, облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

