Ветрено: прогноз петербургских синоптиков на выходные

«Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 октября, облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.