В передней части циклона: о погоде в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 октября, погода в Петербурге будет определяться под влиянием передней части североатлантического циклона, выходящего на запад Скандинавии. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Eshma / Shutterstock.com

«Температура воздуха +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 октября, облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14. Атмосферное давление будет повышаться.

