Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Мурино построят подземный переход к станции метро «Девяткино»

В Девяткино построят подземный переход, который соединит бульвар Менделеева с вестибюлем станции метро, сообщили в администрации Ленобласти.

Фото: t.me/lenobladminka/19263
Фото: t.me/lenobladminka/19263
Фото: t.me/lenobladminka/19263
Фото: t.me/lenobladminka/19263

Все строительные работы будут выполняться без перекрытия движения транспорта.

Зампред правительства области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин сообщил, что в сентябре 2025 года по дороге вдоль проспекта Авиаторов Балтики было организовано рабочее движение.
Власти сейчас готовят конкурсную документацию для проектирования перехода. Одновременно планируется строительство транспортно-пересадочного узла «Девяткино»: оба объекта будут проектироваться как взаимосвязанные.

В администрации подчеркнули, что переход избавит от необходимости пересекать оживлённые дороги.

Напомним, первый участок новой трассы в Мурино, проходящей от КАД мимо станции метро «Девяткино», был открыт губернатором Ленобласти Александром Дрозденко 2 сентября. Тогда же он объявил о начале проектирования подземного перехода.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: