В Мурино построят подземный переход к станции метро «Девяткино»

Все строительные работы будут выполняться без перекрытия движения транспорта.

Зампред правительства области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин сообщил, что в сентябре 2025 года по дороге вдоль проспекта Авиаторов Балтики было организовано рабочее движение.

Власти сейчас готовят конкурсную документацию для проектирования перехода. Одновременно планируется строительство транспортно-пересадочного узла «Девяткино»: оба объекта будут проектироваться как взаимосвязанные.

В администрации подчеркнули, что переход избавит от необходимости пересекать оживлённые дороги.

Напомним, первый участок новой трассы в Мурино, проходящей от КАД мимо станции метро «Девяткино», был открыт губернатором Ленобласти Александром Дрозденко 2 сентября. Тогда же он объявил о начале проектирования подземного перехода.