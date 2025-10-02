Когда кончится бабье лето? Скоро ли Петербург укроет снег (он уже выпал на трети территории РФ)? Ждать ли барометрического удара?

Говорят, что треть России уже покрыта снегом. Петербург тоже накроет в ближайшее время?

Да, [директор Гидрометцентра России Роман] Вильфанд недавно говорил, что сейчас 30% территории России покрыта снегом. Но это касается Центральной Сибири, Северных районов — там всегда в это время властвуют холодные воздушные массы и, как результат, выпадает снег. К нам все это пока не относится.

Никакого существенного похолодания, осадков в виде снега в ближайшее время не просматривается. Может, что-то будет — тогда мы потом скажем, — но на данный момент ничего подобного не ожидается. Судя по температуре воздуха, снег крайне маловероятен.

Все дело, опять же, в циклонах. Они же приходят к нам с запада и несут с собой достаточно теплый воздух. Чтобы пошел снег, необходима северная составляющая циклонов, то есть вторжение холодной воздушной массы с севера. На сегодняшний момент ее, повторюсь, не просматривается.

Даже если мы возьмем долгосрочный прогноз до конца месяца, то там разброс температур +3… +8 градусов. Можно, конечно, предположить, что если в какой-то день будет +3 градуса, то этого будет уже достаточно, чтобы выпал снег, но это все пока так далеко, что серьезно об этом рассуждать, с точки зрения синоптика, невозможно.