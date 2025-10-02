Когда кончится бабье лето? Скоро ли Петербург укроет снег (он уже выпал на трети территории РФ)? Ждать ли барометрического удара?

Петербург пережил один из самых теплых сентябрей в своей истории! Хотя с приходом октября температура слегка упала, но в отдельные дни погода все еще напоминает летнюю. Когда в городе полноценно утвердится осень? Ждать ли октябрьского снега, ведь значительная часть страны им уже покрыта? И что там говорят про очень высокое давление? Ждать ли повторения барометрического удара с отключением электроники в машинах и самолетах? На все эти вопросы Собака.ru отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
В Петербурге затянулось бабье лето, когда ждать его окончания?
Да, сейчас оно скорее продолжается. Сегодня, [2 октября], и завтра, [3 октября], будут еще достаточно хорошие дни. Хотя постепенно появляется все больше облаков, давление остается очень высоким.
Тем не менее антициклон, которому мы обязаны наблюдаемым теплом, уже постепенно разрушается. На этом фоне смена характера погоды произойдет, полагаю, уже в выходные [4–5 октября]. После этого в городе будет больше облачности и даже какие-никакие дождики к нам подойдут.
Сентябрь был очень теплый, можно ли назвать его аномальным?
Ну, это был третий самый теплый сентябрь за всю историю наблюдений. Историю, которая, напомню, насчитывает уже 145 лет. В таких условиях да, наверное, можно говорить об аномалии. Средняя температура была на два с лишним градуса выше нормы — это весьма серьезно. Теплее были только сентябри 2023 и 2024 годов.
При этом именно рекордных значений не было. Самая высокая температура была в начале сентября, 6-го числа, — 25,4 градуса. Такие цифры в истории уже наблюдались. Просто в течение довольно большого промежутка времени держалась сравнительно высокая средняя температура. Дни были теплыми, ночи тоже. Экстремальных значений не было, просто стабильно высокие.
В чем причина?
Если не брать какие-то глобальные процессы, связанные с общим потеплением климата, то в данном случае — антициклон. В августе немного похолодало, но потом снова установилась теплая, летняя, сухая погода. Так мы плавно и перешли из лета… обратно в лето.
Даже некоторое понижение температуры в 20-х числах сентября на ситуацию уже существенно не повлияло. В Ленинградской области мы наблюдали отрицательные ночные температуры, но на центральной Петербургской метеостанции самое низкое значение за весь месяц — 1,5 градуса. Дневная же температура сохранялись на уровне 12… 16 градусов. Это достаточно высоко.
Каким будет октябрь?
После такого хорошего, сухого, теплого, солнечного сентября октябрь будет уже близким к [осенней] климатической норме. Во всяком случае, по температуре. По осадкам мы ждем даже превышения — до 140% месячной нормы. Все это связано с циклоничностью, которая прямо сейчас начинается.
Как я уже сказал, мы наблюдаем последние дни сентябрьского антициклона — он разрушается. На следующей неделе к нам начнут приходить атлантические циклоны, которые идут через Балтику. Какие-то циклоны будут с юга подниматься. В общем, будет постоянная циклоническая деятельность с облачными массами, усилением ветра и осадками.
Конечно, будут прояснения, солнце время от времени будет показываться. Ночи будут достаточно теплыми, но в целом активность циклонов приведет к выравниванию температуры воздуха. То есть ночью будет +8, а днем — +12… +14.
Ближе к концу месяца, в третьей декаде, ждем полноценного похолодания. Оно тоже будет связано с циклонами, однако также свою роль сыграют и северные ветра. Там уже дневная температура упадет до +3… +8 градусов.
Говорят, что треть России уже покрыта снегом. Петербург тоже накроет в ближайшее время?
Да, [директор Гидрометцентра России Роман] Вильфанд недавно говорил, что сейчас 30% территории России покрыта снегом. Но это касается Центральной Сибири, Северных районов — там всегда в это время властвуют холодные воздушные массы и, как результат, выпадает снег. К нам все это пока не относится.
Никакого существенного похолодания, осадков в виде снега в ближайшее время не просматривается. Может, что-то будет — тогда мы потом скажем, — но на данный момент ничего подобного не ожидается. Судя по температуре воздуха, снег крайне маловероятен.
Все дело, опять же, в циклонах. Они же приходят к нам с запада и несут с собой достаточно теплый воздух. Чтобы пошел снег, необходима северная составляющая циклонов, то есть вторжение холодной воздушной массы с севера. На сегодняшний момент ее, повторюсь, не просматривается.
Даже если мы возьмем долгосрочный прогноз до конца месяца, то там разброс температур +3… +8 градусов. Можно, конечно, предположить, что если в какой-то день будет +3 градуса, то этого будет уже достаточно, чтобы выпал снег, но это все пока так далеко, что серьезно об этом рассуждать, с точки зрения синоптика, невозможно.
Хорошо, а град возможен, как уже было в августе?
Теоретически град может быть — температура воды пока достаточно высокая. Ведь как у нас образуется град? Если в крупном водоеме — Финском заливе или Ладоге — температура достаточно высокая, с поверхности идет активное испарение. Далее, над водой проходит неустойчивая воздушная масса, это приводит к образованию облаков. В условиях неустойчивости в облаках уже образуется град.
Но все же это для нас скорее летнее явление. Сейчас мы увидим скорее не град, а крупу. Но в любом случае все это будем локальным и кратковременным.
СМИ пишут о том, что в Петербурге аномально высокое давление, может ли в ближайшие дни состояться барометрический удар, как в начале года?
Нет-нет. Если говорить о февральских событиях (когда из-за аномально высокого давления выходила из строя электроника в автомобилях и самолетах, — прим. ред.), там значения были 1050–1054 гектопаскалей. Переводя в более привычную для обывателя шкалу, это больше 790 мм ртутного столба.
Сейчас ничего подобного и близко нет. Давление высокое для октября, но максимальные значения не поднимаются выше 780 мм ртутного столба. Такое в Петербурге наблюдается нередко.
Да и думаю, что датчики давления в самолетах и машинах уже подправили. Так что даже при повторении значений этого февраля вряд ли будет что-то подобное.
