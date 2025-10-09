Пилястры с женскими фигурами и грифоны с жертвенником. История доходного дома Михаила Васильевича Захарова на Кирочной улице

Гражданский инженер Алексей Александрович Захаров известен как автор собственного доходного дома с майоликовыми панно в Семенцах. Одна из его более ранних работ — здание для дяди, кирпичного заводчика и крупного петербургского домовладельца Михаила Васильевича Захарова. Краевед Сергей Караулов в книге «Эстетика Петербурга. Дворы Северной столицы, в которых оживает история» рассказывает историю постройки на Кирочной улице, где в хозяйской парадной уцелели оригинальные деревянные двери с десюдепортом с изображением грифонов с жертвенником.
Архитектурная карьера Алексея Александровича Захарова была очень долгой и весьма плодотворной. Правда, большая ее часть связана с работой Алексея Александровича в США. Хотя начина лось все, конечно, в родном Петербурге, где он успешно окончил Институт гражданских инженеров в 1907-м. Тогда сделать карьеру начинающему зодчему было не так-то просто. Не имея хороших связей, получить заказы специалистам без практического опыта было весьма затруднительно. А у Захарова такие связи были. Семейные.
Довольно многочисленный клан Захаровых уже несколько поколений контролировал наиболее значимые столичные мощности по производству самого востребованного строительного материала — кирпича. Алексей Александрович был сыном одного из братьев-заводчиков — Александра Васильевича Захарова и вместе уже со своими тремя братьями имел пай в компании «Наследники А.В. Захарова», основной долей в которой владела его матушка Мария Тимофеевна. Но самым продвинутым и успешным бизнесменом «кирпичной» фамилии, безусловно, был его дядя — Михаил Васильевич Захаров. Он создал из своей части семейного бизнеса своеобразный вертикальный холдинг полного цикла, в который входило кирпичное производство, строительные подряды и собственная доходная недвижимость. И наверное, неудивительно, что именно Михаил Васильевич стал первым заказчиком для молодого архитектора-родственника. Вначале задача, поставленная дядей перед Алексеем Александровичем, была довольно заурядной — надстройка доходного дома на Клинском проспекте. Второй проект был гораздо серьезнее...
К 1909-му Михаил Васильевич Захаров уже был коммерции советником и потомственным почетным гражданином. Помимо управления собственным кирпичным заводом, он был директором Санкт-Петербургского уездного банка, входил в качестве члена правления в целый перечень столичных кредитных учреждений, был гласным городской Думы и выборным купеческого сословия, широко занимался благотворительностью...Он владел в столице пятью доходными домами, а в качестве подрядчика «выстроил 17 казенных, 6 общественных, 3 благотворительных и 29 частных зданий». А еще Михаил Васильевич был главой традиционно большого для фамилии семейства. У него и его супруги Екатерины Степановны было 10 детей. В ту пору ему исполнилось 48 и было самое время подумать не только о доходном, но и о собственном новом жилище. Для этой цели был приобретен участок на загнутом отрезке Кирочной улицы в двух шагах от Таврического сада…
Конечно, свои строительные материалы, свои строители, да еще и свой архитектор давали возможность значительно снизить издержки проекта на дорогом земельном участке с одной стороны, а с другой — вполне позволяли выделить дополнительные средства на различные изыски. Но тут, конечно, были и свои нюансы…
Племянник Михаила Васильевича был современной моды далеко не чужд и явно увлечен популярным тогда модерном. Самое интересное, что дядюшка, который вполне мог настоять на использовании любого стилистического решения, в данном случае решил рискнуть и принять идеи молодого родственника. И кажется, не прогадал. Алексей Александрович нашел весьма элегантное решение и очень красивый баланс в сочетании модерна с классическими деталями. Классическая симметрия и скромный «тематический» декор здесь изящно соседствую с характерными полукруглыми эркерами и разнообразными окнами оригинальной расстекловки. Фасад здания и хозяйская парадная не только соответствуют новейшим модам своего времени, но и полностью сохраняют излюбленный владельцем флер солидности буквально в каждой детали — от лепнины холла до рисунка лестничных ограждений и дизайна квартирных дверей.
В целом дом, конечно, был оптимально скомпонован для выполнения своих доходных функций. Шесть этажей при плотном заполнении участка с двумя дворами, разделенными поперечным флигелем. Там парадные, конечно, менее роскошны, но достаточно эргономичны. Модерн без излишеств. Правда, камин в парадной немного выбивается из стиля, но тут, скорее всего, просто выбор «по каталогу» исходя из принципа «цена/качество». Вообще первый двор, при всей его скромности, ориентирован отнюдь не нас самых бедных арендаторов. Надо сказать, что тут Захаров придерживался своеобразной и довольно привычной для Петербурга иерархии — лицевое здание для самых солидных жильцов, первый двор на уровне средней ценовой категории и только самый последний для наименее состоятельной публики. У опытнейшего заказчика такая иерархия вопросов думаю не вызывала. Он прекрасно знал, что самые дешевые квартиры, от которых было трудно ожидать большого «единовременного» до хода, нужны, поскольку именно они всегда обеспечивали быстрый и хороший оборот средств.
Интересно, что переехавший по новому адресу Михаил Васильевич более дом и квартиру менять уже не будет. А это говорило о многом.
Алексей Александрович позднее продолжит успешно начатую архитектурную карьеру, хотя проработает в Петербурге в общей сложности только шесть лет. Он успеет построить уже для собственного семейства один из самых замечательных и оригинальных домов в стиле северного модерна на том же Клинском проспекте, где и начинал карьеру, но в 1913-м уедет для знакомства с новыми строительными технологиями в Англию, а затем в США и на родину более не вернется. Точнее, вернется, но уже только в 1967-м. Он завещал похоронить себя на семейном месте в Усть-Ижоре. Именно там в далеком 1813-м начался славный путь фамилии Захаровых. И его воля была исполнена.
Отрывок из книги Сергея Караулова «Эстетика Петербурга. Дворы Северной столицы, в которых оживает история» для публикации предоставило издательство БОМБОРА.
Комментарии (0)