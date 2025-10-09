Пилястры с женскими фигурами и грифоны с жертвенником. История доходного дома Михаила Васильевича Захарова на Кирочной улице

Архитектурная карьера Алексея Александровича Захарова была очень долгой и весьма плодотворной. Правда, большая ее часть связана с работой Алексея Александровича в США. Хотя начина лось все, конечно, в родном Петербурге, где он успешно окончил Институт гражданских инженеров в 1907-м. Тогда сделать карьеру начинающему зодчему было не так-то просто. Не имея хороших связей, получить заказы специалистам без практического опыта было весьма затруднительно. А у Захарова такие связи были. Семейные.

Довольно многочисленный клан Захаровых уже несколько поколений контролировал наиболее значимые столичные мощности по производству самого востребованного строительного материала — кирпича. Алексей Александрович был сыном одного из братьев-заводчиков — Александра Васильевича Захарова и вместе уже со своими тремя братьями имел пай в компании «Наследники А.В. Захарова», основной долей в которой владела его матушка Мария Тимофеевна. Но самым продвинутым и успешным бизнесменом «кирпичной» фамилии, безусловно, был его дядя — Михаил Васильевич Захаров. Он создал из своей части семейного бизнеса своеобразный вертикальный холдинг полного цикла, в который входило кирпичное производство, строительные подряды и собственная доходная недвижимость. И наверное, неудивительно, что именно Михаил Васильевич стал первым заказчиком для молодого архитектора-родственника. Вначале задача, поставленная дядей перед Алексеем Александровичем, была довольно заурядной — надстройка доходного дома на Клинском проспекте. Второй проект был гораздо серьезнее...