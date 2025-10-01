Новые тарифы на платную парковку, запуск креативного пространства на Васильевском острове: что изменится для петербуржцев в октябре

Старт отопительного сезона, запуск ЦСИ им. Сергея Курехина в бывшем кинотеатре «Прибой», ограничения движения, кредитные каникулы для самозанятых, малого и среднего бизнеса: Собака.ru рассказывает, что изменится для петербуржцев в октябре.
Отопительный сезон
С 3 октября включат отопления в домах Петербурга.
Запуск ЦСИ им. Сергея Курехина
В бывшем кинотеатре «Прибой» на Васильевском острове открыли Центр современного искусства имени Сергея Курехина. В пятиэтажном здании разместили два концертных зала-трансформера, концертно-выставочное пространство в холле второго этажа, амфитеатр, студии телевидения и звукозаписи, медиатеку, фонды для хранения архивных материалов, постоянную экспозицию, посвященную Сергею Курехину. Ранее мы показывали, как выглядит ЦСИ им. Сергея Курехина.
Кредитные каникулы для самозанятых, малого и среднего бизнеса
С 1 октября самозанятые, представители малого и среднего бизнеса могут брать кредитные каникулы. Максимальный срок — полгода. На момент подачи заявления у заемщика не должно быть просрочек по платежам в течение 30 последних дней. Отсрочка предоставляют на займы, полученные после 1 марта прошлого года.
Платная парковка
С 1 октября в Петербурге ввели новые тарифы на платную парковку. Стоимость рассчитывается в зависимости от загруженности зоны парковки: Стоимость будет рассчитывать в зависимости от уровня загрузки: от 85% и более — 360 рублей в час, от 70 до 85% — 280 рублей, от 50% до 70% — 200, до 50% — 100 рублей.
Открытие кинотеатра в «Англетере»
В «Англетере» с 9 октября заработает ресторан и пиано-бар, а с 16-го Cinéma Michèle — первый в Петербурге кинотеатр с традицией apéro: за полчаса до сеанса зрители встретятся на коктейльный аперитив в кинобаре.
Страховка вкладов
С 30 октября максимальную страховку по рублевым вкладам, которые открыты на срок более трех лет и удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами, увеличат до 2,8 млн рублей.
Запуск «Брюллофта»
В отреставрированном особняке Брюллова на Васильевском острове BS Art Development Group во главе с Александром Басалыгиным (в портфолио — «Флигель», «Третий кластер», «Архитектор», «Голицын Лофт») в октябре откроет креативный кластер «Брюллофт». В историческом здании получат прописку кофейня Opetit, вегетарианское кафе «Ботаника», книжный магазин «Листва», кофейня Russian Barista, студия красоты Magentika и творческие мастерские: ювелирные изделия Ansem, дизайнера Юлии Воробей и художницы Алисы Прокофьевой.
Перекрытия на ЗСД
На Западном скоростном диаметре (ЗСД) до 6 октября ограничено движение из-за ремонта. Движения будут приостанавливать по ночам:
- с 23:00 1 октября до 6:00 2 октября закрыты: въезд с Витебской развязки на ЗСД в направлении севера, съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг;
- с 23:00 1 октября до 6:00 2 октября закроют съезд с ШМСД на Витебский проспект в направлении севера;
- c 23:00 2 октября до 6:00 3 октября закроют въезд с Благодатной улицы на ЗСД при движении на юг;
- c 23:00 3 октября до 6:00 6 октября закроют съезд с ШМСД на Витебский проспект в направлении юга;
- c 23:00 5 октября до 6:00 6 октября закроют съезд с Витебской развязки на ЗСД в направлении севера, съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.
Ограничения движения в Выборгском и Красногвардейском районах
В Выборгском районе с 3 октября 20:00 по 4 октября 20:00 закроют движение по улице Хошимина и проспекту Луначарского в створе Выборгского шоссе.
До 14 октября ограничено движение по Выборгскому шоссе от Суздальского проспекта до проспекта Энгельса, включая перекрестки и боковые проезды Выборгского шоссе.
В Красногвардейском районе с 3 по 12 октября закроют движение по улице Коммуны от улицы Химиков до завода «Электропульт».
С 3 октября 22:00 по 6 октября 7:00 и с 10 октября 22:00 по 13 октября 7:00 ограничат движение по Среднеохтинскому проспекту от Панфиловой улицы до Большой Пороховской улицы.
Ипотека в МФО
С 22 октября микрофинансовые организации (МФО) смогут выдавать ипотечные займы. Банк России опубликует на сайте перечень таких компаний.
Комментарии (0)