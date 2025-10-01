Новые тарифы на платную парковку, запуск креативного пространства на Васильевском острове: что изменится для петербуржцев в октябре

Платная парковка

С 1 октября в Петербурге ввели новые тарифы на платную парковку. Стоимость рассчитывается в зависимости от загруженности зоны парковки: Стоимость будет рассчитывать в зависимости от уровня загрузки: от 85% и более — 360 рублей в час, от 70 до 85% — 280 рублей, от 50% до 70% — 200, до 50% — 100 рублей.

Открытие кинотеатра в «Англетере»

В «Англетере» с 9 октября заработает ресторан и пиано-бар, а с 16-го Cinéma Michèle — первый в Петербурге кинотеатр с традицией apéro: за полчаса до сеанса зрители встретятся на коктейльный аперитив в кинобаре.

Страховка вкладов

С 30 октября максимальную страховку по рублевым вкладам, которые открыты на срок более трех лет и удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами, увеличат до 2,8 млн рублей.