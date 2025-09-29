«Высшая точка расцвета русской архитектуры»: Мария Элькина о том, почему конструктивизм стали ценить, но по-прежнему сносят

В Петербурге очередной градостроительный конфликт — на этот раз спор между застройщиками, властями и активистами разворачивается вокруг 5-й фабрики-кухни Петроградского района. Здание, построенное в 1928 (и перестроенное в 1933-м) намерены разрушить для строительства отеля. Это не единственный пример за последнее время. В 2021 году в Москве после десяти лет борьбы за сохранение Русаковского жилмассива авангардные дома все равно обнесли строительным забором. В том же 2021 году в Екатеринбурге было снесено здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума 1929 года постройки. Почему конструктивизм несмотря на свой почти культовый статус по-прежнему исчезает с улиц российских городов? И какое место он вообще занимает в истории отечественной архитектуры? Рассуждает Мария Элькина.
В России вообще, и в Петербурге в частности, сейчас сложилась двойственная ситуация: с одной стороны наследие конструктивизма признано несомненно важным и ценным. С другой — эту важность и ценность нельзя назвать общепринятой, незыблемой.
Еще большая, на мой взгляд, проблема заключается в том, что значение конструктивизма не осмыслено. Мы как бы сказали: «да, архитектурный авангард — это часть нашей истории, его нужно сохранять». Но мы так и не ответили на вопрос: а, почему это, собственно нам так нужно? Что именно в нем такого? Почему должны тратить на это ресурсы? Из-за этого, мне кажется, и возникают такие проблемы с приспособлением конструктивистских построек под современные нужды.
Самое интересное, что на эти вопросы есть сразу несколько ответов. Во-первых, конструктивизм — это высшая точка расцвета русской архитектуры, несомненное лучшее из того, что мы привнесли в этот мир и подарили сами себе. Памятники конструктивизма с точки зрения глобального, общемирового, наследия ценнее, чем большинство доходных домов XIX века, которые очень редко могут похвастаться интересной архитектурой.
Здесь, конечно, можно возразить, что многие постройки того периода не сохранились в первозданном виде, что они перестраивались в сталинское время, а то и позднее. Однако этот довод не кажется мне убедительным. Простите за радикальный пример, но Собор Святого Петра в Риме тоже строился в разное время многими архитекторами, но это как будто бы не умаляет его ценность.
Во-вторых, важнейшая часть наследия русского авангарда в архитектуре заключается в том, что в конце 1920-х — начале 1930-х строилось огромное количество общественных зданий. Возможно, не все они воспринимались так же позитивно, как их задумывали авторы, но это без преувеличения великий социальный проект.
Возьмем ту же идею фабрики-кухни (по мысли создателей, фабрики-кухни должны были снабжать трудящихся горячей и полезной едой, освободив женщин от необходимости и работать, и вести хозяйство, — прим. ред.), она ведь очень красивая и современная. Публичное пространство, которое объединяет людей вокруг… еды. Все это очень близко к тому, чем сейчас гордится Петербург. Однако почему-то от современной гордости мы не перебрасываем мостик к фабрикам-кухням.
Именно это непонимание, мне кажется, и ведет к тем казусам, которые мы видим в последнее время. С одной стороны, вроде бы все за сохранение конструктивизма, с другой — это стремление остается формальным. А что если постройка 1920-х дошла до нас в перестроенном виде? А что если памятником ее так и не признали? Людям просто не очень понятно, почему плохо, взять и построить на месте фабрики-кухни или другого общественном здания эпохи конструктивизма жилой комплекс.
Это особенно бросается в глаза на фоне того, что все, имеющее пилястры или портик, кажется нам священным. До такой степени, что мы готовы костьми ложиться за сарай, только если он построен в 1916, а не в 1918 году (сейчас, в центральной части Петербурга запрещен снос зданий построенных до 1917 года, — прим. ред.).
Я думаю поэтому компании, которые сносят конструктивистские постройки, себя чувствуют здесь вольготно. Им кажется, что они работают со зданиями, сохранение которых, не имеет особой общественной поддержки.
Быстро убедить всех людей (вне зависимости от возраста, образования и дохода) полюбить конструктивизм не получится. Именно поэтому важно, чтобы у нас работала институциональность. Мы не раз видели, что КГИОП выносит предупреждение о том, что постройка пока сноситься не может, но работы продолжаются. Выглядит так, что предостережение проверяющих органов для кого-то не является проблемой. Создается впечатление, что крупный бизнес не всегда готов быть равноправным участником общественных отношений. Это, мне кажется, является очень опасным симптомом. Город, чтобы чувствовать себя защищенным, должен понимать, что важные для экономики, крупные компании с уважением относятся к публичным интересам.
Впрочем, если даже этого удастся добиться — это лишь половина дела. Как я уже сказала выше, для сохранения любой архитектуры, нужна не только отрицательная мотивация (в виде штрафов и предупреждений), но и положительная. Важно увидеть, почему постройки авангарда для нас важны. Осмысление необходимо, ведь сохранять что-то можно только из любви, из понимания того, что это очень важно для нас.
Тогда просто не будет вопроса о том, что какое-то здание перестроили в 1930-е, или обшили сайдингом в 1990-е. Если конструктивизм будет для нас ценен, то мы поймем, что сайдинг можно снять, а здание (в отдельных случаях) вернуть к первоначальному замыслу архитектора (или, напротив, не делать этого, сохраняя напластования разного времени).
Тогда никто не поставит вопрос, стоит ли охранять Станционные бани (обшитые вентфасадом) или фабрику-кухню Василеостровского района, на которую навесили непонятные панели. Будет очевидно, что все это можно снять, оставив ценный элемент в пространстве нашего города, который мы хотим видеть, которым хотим пользоваться — иногда практически по прямому назначению.
Редактура: Константин Крылов
