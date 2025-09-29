«Высшая точка расцвета русской архитектуры»: Мария Элькина о том, почему конструктивизм стали ценить, но по-прежнему сносят

В России вообще, и в Петербурге в частности, сейчас сложилась двойственная ситуация: с одной стороны наследие конструктивизма признано несомненно важным и ценным. С другой — эту важность и ценность нельзя назвать общепринятой, незыблемой.

Еще большая, на мой взгляд, проблема заключается в том, что значение конструктивизма не осмыслено. Мы как бы сказали: «да, архитектурный авангард — это часть нашей истории, его нужно сохранять». Но мы так и не ответили на вопрос: а, почему это, собственно нам так нужно? Что именно в нем такого? Почему должны тратить на это ресурсы? Из-за этого, мне кажется, и возникают такие проблемы с приспособлением конструктивистских построек под современные нужды.

Самое интересное, что на эти вопросы есть сразу несколько ответов. Во-первых, конструктивизм — это высшая точка расцвета русской архитектуры, несомненное лучшее из того, что мы привнесли в этот мир и подарили сами себе. Памятники конструктивизма с точки зрения глобального, общемирового, наследия ценнее, чем большинство доходных домов XIX века, которые очень редко могут похвастаться интересной архитектурой.

Здесь, конечно, можно возразить, что многие постройки того периода не сохранились в первозданном виде, что они перестраивались в сталинское время, а то и позднее. Однако этот довод не кажется мне убедительным. Простите за радикальный пример, но Собор Святого Петра в Риме тоже строился в разное время многими архитекторами, но это как будто бы не умаляет его ценность.