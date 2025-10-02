Кронштадтское адмиралтейство и дворец Кушелева-Безбородко: гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге и Ленобласти до конца октября

Гатчинский дворец, дом военного министра Милютина, бункер Жданова в Смольном: Собака.ru рассказывает о бесплатных экскурсиях по городу и области до конца октября.
Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. В расписании возможны изменения.
Неизвестный Кронштадт
Экскурсия посвящена достопримечательностям города на острове Котлин: Кронштадскому адмиралтейству, системе Петровского дока (старейшему в России гидротехническому объекту!), музею Военно-морского госпиталя.
Когда: 4, 9, 12 октября в 11:00
Главная понижающая подстанция Волховстроя
Главную понижающую подстанция Волховстроя возвели к 1926 году под руководством инженера Генриха Осиповича Графтио. За архитектурный проект отвечал Оскар Рудольфович Мунц — при проектировании комплекса он вдохновлялся постройками Ломбардии в Италии. Работая с самого открытия и в блокаду, станция и сегодня является важным действующим объектом энергосистемы Петербурга. Посетить музейную комнату-экспозицию, где собраны старинные предметы и приборы, исправно служившие с момента основания, можно на экскурсии.
Когда: 8, 15, 22 октября в 12:00
Гатчинский дворец
В 1765 году Екатерина II подарила фавориту Григорию Григорьевичу Орлову Гатчинскую мызу. Доминантой территории впоследствии стал дворец, напоминающий итальянский палаццо, работы архитектора Антонио Ринальди. Орлов умер в 1783 году, так и не успев пожить в нем. Императрица выкупила мызу у наследников графа и подарила сыну князю Павлу Петровичу. Вплоть до 1917 года здание принадлежало императорской семье, а в 1918 году в нем открыли музей.
Помимо Гатчинского дворца, экскурсанты посетят Чесменский комплекс — императорский путевой дворец и одноименную церковь.
Когда: 8, 15, 22, 29 октября в 14:00
Нарвские ворота
Триумфальную арку в честь героев Отечественной войны 1812 года возвели всего за месяц по проекту Джакомо Кваренги. Изначально она была деревянной с украшениями из алебастра. Постройка довольно быстро обветшала — и к 1934 году возвели ворота из кирпича, облицованного медью, по проекту Василия Петровича Стасова. В нишах установили фигуры русских богатырей, по фризу — рельефы с изображением знамен и победных труб, на аттике и по сторонам арки — накладные надписи, повествующие о местах баталий; а наверху — колесницу крылатой богини победы Ники, запряженной шестеркой лошадей. Над скульптурным убранством работали лучшие скульпторы Академии художеств: Демут-Малиновский, Клодт, Крылов, Пименов, Токарев, Леппе.
Нарвские Триумфальные ворота являются частью Государственного музея городской скульптуры. На экскурсии расскажут об истории архитектурного памятника, покажут выставку «Враг не прошел! Зеленый пояс Славы» о комплексе мемориальных сооружений.
Когда: 5, 12 октября в 15:00 и 8, 29 октября в 19:00
Смольный. Коротко о главном
Здание построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1806—1808 годах. До 1917 года в нем работал Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Затем Смольный стал резиденцией для органов городского управления.
Во время экскурсии можно посетить подземные этажи бункера Жданова — правительственное укрытие Смольного, где разрабатывали военные операции и схемы жизнеобеспечения города во время блокады Ленинграда. Музей закрыт для свободного посещения.
Когда: 11, 18, 25 октября в 11:50
Четыре усадьбы
Экскурсия посвящена имениям вдоль Петергофской дороги, проложенной 300 лет назад Петром I: дачам Сиверса и Воронцова, шереметьевским усадьбам Ульянка и Александрино. Гид расскажет о прошлом, настоящем и будущем объектов.
Когда: 11 октября в 15:00
Дворец Кушелева-Безбородко
В 1840‑х годах Александр Кушелев-Безбородко, отец первого владельца дворца, купил усадьбу на Гагаринской улице. В разные годы имение принадлежало великому князю Николаю Константиновичу, Екатерине Долгоруковой-Юрьевской, бессарабской помещице Екатерине Леонард. После революции особняк национализировали. В 1927 году здание занял НИИ охраны труда, позднее — Европейский университет, который проработал в нем до 2017 года.
Двусветный Танцевальный зал с плафоном венецианской школы конца XVI века «Танатос, похищающий поэта», гостиные парадной анфилады, оформленные во французском духе — это и многое другое можно увидеть на экскурсии.
Когда: 13 и 17 октября в 15:00
Автобусная экскурсия «С именем Путилова» (дом Л.Э. Гехта)
Николай Иванович Путилов — отец-основатель Путиловского и соучредитель Обуховского заводов, строитель Морского канала и основоположник Морского порта. Несмотря на богатое наследие, оставленное для потомков, скончался банкротом и долгое время его имя оставалось в тени. Гид расскажет о «путиловской» Нарвской заставе: старинных фабриках, доме Л.Э. Гехта, в котором в 1917 году проходили собрания рабочих-путиловцев, а также о Путиловском храме, где расположена могила Николая Ивановича.
Когда: 16 и 23 октября в 11:00
Дом военного министра Милютина и военного министерства
Здание напротив Михайловского замка возвели по проекту Рудольфа Богдановича Бернгарда при участии архитекторов Отто Гиппиуса и Дмитрия Покотилова к 1874 году для Дмитрия Алексеевича Милютина, автора военной реформы 1860–1870-х годов. После отставки Дмитрия Алексеевича в 1881 году особняк продолжал использоваться военным ведомством: в доме проживали и работали все военные министры вплоть до 1917 года. Затем в нем получило прописку инженерное управление Петроградского военного округа, а позднее — гостиница.
Когда: 18 октября в 16:00
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой
Загородный дом по проекту Джакомо Кваренги построен для княгини Екатерины Романовны Дашковой. Хозяйка усадьбы — участница дворцового переворота, первая и единственная женщина во главе Санкт-Петербургской Академии наук и Императорской Российской Академии. При княгине в здании велась работа по созданию первого в России толкового словаря русского языка, а в XIX веке среди съемщиков дачи был баснописец Иван Крылов, возглавлявший собственный литературный клуб. Сегодня это единственный государственный музей, посвященный жизни Екатерины Романовны.
Когда: 21 октября в 15:00
