9-10 октября в Лахта Центре впервые пройдет форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия»

замминистра экономического развития РФ

«Креативная экономика в России развивается в четыре раза быстрее, чем экономика страны в целом. Но у сектора еще есть нераскрытый потенциал. Форум «Креативный код. Россия» станет нашей основной ежегодной площадкой для диалога с бизнесом и регионами. Здесь мы будем обсуждать как существующие вызовы, так и новые точки роста, и главное — вырабатывать практические решения по развитию креативной экономики».