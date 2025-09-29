Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

9-10 октября в Лахта Центре впервые пройдет форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия»

Минэкономразвития России и ПАО «Газпром» проведут в Санкт-Петербурге форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия». Форум станет новой федеральной площадкой для развития креативных индустрий и увеличения их вклада в ВВП России до 6% к 2030 году. 

Татьяна Илюшникова

замминистра экономического развития РФ

«Креативная экономика в России развивается в четыре раза быстрее, чем экономика страны в целом. Но у сектора еще есть нераскрытый потенциал. Форум «Креативный код. Россия» станет нашей основной ежегодной площадкой для диалога с бизнесом и регионами. Здесь мы будем обсуждать как существующие вызовы, так и новые точки роста, и главное — вырабатывать практические решения по развитию креативной экономики».

Форум пройдет в дни ежегодного фестиваля ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Ключевое событие культурной программы — тотальная инсталляция в атриуме Лахта Центра, разработанная архитектором Сергеем Мешалкиным и созданная вместе со студентами и молодыми специалистами во время творческой лаборатории проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

Сергей Куприянов

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»

«Проведение форума в дни ежегодного фестиваля «Друзья Петербурга», посвященного в этом году креативным индустриям, дополнит деловую повестку культурными событиями. Программа форума, охватывающая все 16 направлений креативных индустрий, и тотальная инсталляция в Лахта Центре наглядно представят вклад ПАО «Газпром» в сохранение историко-культурного наследия России, поддержку талантов страны и последовательное создание основы для развития креативной экономики России».

Принять участие в мероприятиях форума можно бесплатно, по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия Креативныйкод.рф

 

Деловую программу форума откроет пленарная сессия с участием руководства Минэкономразвития России, посвященная стратегии развития креативных индустрий. Дискуссии охватят 16 направлений креативной экономики:

народные художественные промыслы и ремесла,

арт-индустрия,

культурное наследие,

отдых и развлечения,

мода (включая ювелирное дело),

книжное дело,

исполнительские искусства,

кино,

телевизионные программы и фильмы,

программное обеспечение,

видеоигры,

медиа и СМИ,

реклама и пиар,

дизайн,

архитектура и урбанистика,

гастрономия,

музыка.

В экспертный трек войдут мероприятия для малого и среднего бизнеса от Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга совместно с Фондом развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.

Форум проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

