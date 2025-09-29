9-10 октября в Лахта Центре впервые пройдет форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия»

Минэкономразвития России и ПАО «Газпром» проведут в Санкт-Петербурге форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия». Форум станет новой федеральной площадкой для развития креативных индустрий и увеличения их вклада в ВВП России до 6% к 2030 году.
Татьяна Илюшникова
замминистра экономического развития РФ
«Креативная экономика в России развивается в четыре раза быстрее, чем экономика страны в целом. Но у сектора еще есть нераскрытый потенциал. Форум «Креативный код. Россия» станет нашей основной ежегодной площадкой для диалога с бизнесом и регионами. Здесь мы будем обсуждать как существующие вызовы, так и новые точки роста, и главное — вырабатывать практические решения по развитию креативной экономики».
Форум пройдет в дни ежегодного фестиваля ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Ключевое событие культурной программы — тотальная инсталляция в атриуме Лахта Центра, разработанная архитектором Сергеем Мешалкиным и созданная вместе со студентами и молодыми специалистами во время творческой лаборатории проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».
Сергей Куприянов
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
«Проведение форума в дни ежегодного фестиваля «Друзья Петербурга», посвященного в этом году креативным индустриям, дополнит деловую повестку культурными событиями. Программа форума, охватывающая все 16 направлений креативных индустрий, и тотальная инсталляция в Лахта Центре наглядно представят вклад ПАО «Газпром» в сохранение историко-культурного наследия России, поддержку талантов страны и последовательное создание основы для развития креативной экономики России».
Принять участие в мероприятиях форума можно бесплатно, по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия Креативныйкод.рф
Деловую программу форума откроет пленарная сессия с участием руководства Минэкономразвития России, посвященная стратегии развития креативных индустрий. Дискуссии охватят 16 направлений креативной экономики:
народные художественные промыслы и ремесла,
арт-индустрия,
культурное наследие,
отдых и развлечения,
мода (включая ювелирное дело),
книжное дело,
исполнительские искусства,
кино,
телевизионные программы и фильмы,
программное обеспечение,
видеоигры,
медиа и СМИ,
реклама и пиар,
дизайн,
архитектура и урбанистика,
гастрономия,
музыка.
В экспертный трек войдут мероприятия для малого и среднего бизнеса от Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга совместно с Фондом развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.
Форум проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Комментарии (0)