Елизаветинскую «Оранжерею» в Петергофе сдали в аренду по программе «Рубль за метр»

По программе «Рубль за метр» объект культурного наследия федерального значения передан в аренду ООО «Торговый дом “Джомхом”». «Оранжерея» входит в ансамбль «Собственная дача» в Петергофе (Собственный проспект, 84а, лит. Е).

Как уточнили в комитете, это одноэтажное кирпичное строение конца XIX — начала XX века площадью 271,72 квадратных метров. Вместе с ним арендатор получил земельный участок в 475 квадратных метров.

Итоговая сумма аренды составила около 103 тысяч рублей, что в 6,4 раза превысило начальную цену. В соответствии с условиями программы компания обязана выполнить работы по сохранению памятника.

На участие в торгах поступило семь заявок. По их итогам в аренду передадут и другие объекты культурного наследия. Среди них — здание аптеки, входящее в ансамбль «Комплекс дворцового госпиталя» в Петергофе (Санкт-Петербургский проспект, 24, лит. А).

Площадь постройки составляет 136,9 квадратных метров, а земельного участка — 360. Победитель торгов, ООО «Ирий», будет платить за аренду 143 тысяч рублей в месяц.

«Проект принадлежит известному русскому архитектору Николаю Леонтьевичу Бенуа, построен в 1857–1860 годах», — рассказали специалисты.

