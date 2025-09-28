Под влиянием антициклона с севера: о погоде в воскресенье

«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +10…+15. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 778 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября, переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, в пригородах местами заморозки до -1 гр, днем +10...+12. Атмосферное давление будет слабо повышаться.