На набережной Адмиралтейского канала отремонтируют 100 метров за 273 миллионов рублей

Комитет по госзаказу Петербурга объявил поиск подрядчика для капитального ремонта участка набережной Адмиралтейского канала. Начальная стоимость контракта — 273,04 миллионов рублей, сообщает сайт госзакупок.

Popova Valeriya / Shutterstock.com

Документы закупки касаются 100-метрового участка набережной от площади Труда до 1-го моста Круштейна. Работы планируется выполнить в два этапа: первый — до 20 декабря этого года, второй — до 31 июля 2026 года. Подрядчику предстоит отремонтировать стенку набережной, проезжую часть и тротуары, а также привести в порядок металлическую решетку, каменную облицовку, подперильные камни и тротуарные плиты. Исполнителя контракта определят к 16 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что Комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал проект реконструкции 1-го и 2-го мостов Круштейна. Ремонтные работы на набережной реки Мойки у Новой Голландии продолжаются, их планируют завершить в 2026 году.

