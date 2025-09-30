Долгожданный камбэк! Собака.ru возвращается в Екатеринбург

В этом году Собака.ru исполняется 26 лет. Ежемесячный тираж журналов - 131 000 экземпляров, а ежемесячный охват коммуникаций в диджитал - от 5 миллионов. Все эти годы медиа известно своим визуальным языком (менялся как все актуально-визуальное вокруг!), креативными съемками героев, считающимися одними из лучших в российских медиа, а также высоким уровнем редакционных исследований и журналистики.

«Издание Собака.ru – уникальный симбиоз глянцевого и интеллектуального, дающих коммуникацию с премиальными целевыми аудиториями: от бизнес-среды до криэйтеров. Екатеринбург – динамичный и свободный, интересный своими героями и развитием, а еще – читающий и светский. Идеальная среда, рисующая яркий портрет читателя “Екб.Собака.ru”. И я очень рада начать новую эру бренда в Екатеринбурге», – рассказала Анастасия Скиба.

«Екб.Собака.ru» будет выходить тиражом двенадцать тысяч экземпляров и сохранит в себе главную идею – рассказывать обо всем через героев, локально создающих тренды, красоту и смыслы. А так как говорить в Екатеринбурге есть о чем и о ком, выходить издание будет (ликуйте, фанаты чтения) ежемесячно, что для города на сегодняшний день можно назвать медийной роскошью.