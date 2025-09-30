Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Долгожданный камбэк! Собака.ru возвращается в Екатеринбург

Ликуем от новости с вау-эффектом: Собака.ru с декабря снова начинает издаваться в Екатеринбурге. У города и издания давняя взаимная любовь, так что выпуск - процесс закономерный и был лишь вопросом времени. Издателем журнала и всех медиа-активностей стала Анастасия Скиба из Иркутска, где под ее руководством франшиза успешно развивается вот уже десять лет. Сеть локальных издательств Собака.ru с открытием Екатеринбурга расширится до 15 городов-миллионников. Журналы, сайты и социальные сети, ежегодные премии - мультимедийный контент создается редакциями в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре, Уфе, Сочи, Самаре, Перми, Омске, Иркутске, Красноярске, Новороссийске, Костроме-Ярославле-Иваново, Белгороде-Курске.

Анастасия Скиба, издатель Собака.ru в Иркутске и Екатеринбурге

В этом году Собака.ru исполняется 26 лет. Ежемесячный тираж журналов - 131 000 экземпляров, а ежемесячный охват коммуникаций в диджитал - от 5 миллионов. Все эти годы медиа известно своим визуальным языком (менялся как все актуально-визуальное вокруг!), креативными съемками героев, считающимися одними из лучших в российских медиа, а также высоким уровнем редакционных исследований и журналистики.

«Издание Собака.ru – уникальный симбиоз глянцевого и интеллектуального, дающих коммуникацию с премиальными целевыми аудиториями: от бизнес-среды до криэйтеров. Екатеринбург – динамичный и свободный, интересный своими героями и развитием, а еще – читающий и светский. Идеальная среда, рисующая яркий портрет читателя “Екб.Собака.ru”. И я очень рада начать новую эру бренда в Екатеринбурге», – рассказала Анастасия Скиба.

«Екб.Собака.ru» будет выходить тиражом двенадцать тысяч экземпляров и сохранит в себе главную идею – рассказывать обо всем через героев, локально создающих тренды, красоту и смыслы. А так как говорить в Екатеринбурге есть о чем и о ком, выходить издание будет (ликуйте, фанаты чтения) ежемесячно, что для города на сегодняшний день можно назвать медийной роскошью.

 

 

Лариса Гузеева, август 2025

Вика Салават, июль 2025

Дмитрий Нагиев, апрель 2025

Вместе с обновленным дебютным номером Анастасия Скиба релизит и флагманский проект Собака.ru: любимую городом премию «ТОП-25. Самые знаменитые люди Екатеринбурга» – ее в начале декабря вручат лауреатам вместе с презентацией коллекционного номера в эксклюзивной локации. 

В родном городе Анастасия считается мастером креатива – и каждый номер журнала, и все мероприятия под эгидой «Ирк.Собака.ru», отмечены «знаком качества» и народной селебрити-любовью c пометкой «маст визит». В Екатеринбурге планируется проводить минимум четыре громких ежегодных мультимедийных проекта – кроме «ТОП-25. Самые известные люди Екатеринбурга» ими станут «Екатеринбург Будущего», «Женщины меняют Екатеринбург» и гастрономическая премия «Что где есть в Екатеринбурге».

«Мой опыт, помноженный на активность жителей города, дополнит календарь светской жизни», – обещает Анастасия.

Собака.ru имеет многолетний опыт креативных контентных и медийных интеграций партнеров. Локальные продажи рекламы поддерживаются федеральными продажами в Москве и Петербурге с постоянными партнерами в сферах бизнеса, моды и ювелирного дела, культуры и искусства, гастрономии, урбанистики и дизайна, здоровья и путешествий. 

В Екатеринбурге у издательства мощная местная поддержка: бизнес-партер – коренной житель уральской столицы, а также, конечно, команда, в которую входят и те, кто в свое время приложил немало усилий, чтобы «Екб.Собака.ru» занимала лидирующие позиции в списке глянцевых изданий города, и готовые и сегодня выпускать любимый журнал, что называется, со знанием дела.

Остается только поставить таймер на обратный отчет.

 

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный, сентябрь 2023

Алена Долецкая, февраль 2025

Николай Цискаридзе, январь 2024

