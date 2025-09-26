Благоустройство и озеленение Судебного квартала в Петербурге обойдется в 1,4 млрд рублей

В проект благоустройства и озеленения включены комплекс зданий для Верховного суда РФ и Судебного департамента, инженерно-технический блок, жилой комплекс на 600 квартир с паркингом для судей и сотрудников аппарата, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана.

Как сказано в карточке на портале государственных закупок, контракт на 1,39 млрд рублей заключили 23 сентября через закупку у единственного поставщика. Половину от этой суммы (693,4 млн рублей) выплатят в 2025 году, остаток — в 2028-м. Завершить работы по плану необходимо до 31 декабря 2028 года. При этом исполнитель контракта в материалах закупки не указан.

Ранее стало известно, что единого пространства парка и судебного квартала на Тучковом буяне не будет. Территорию планируют разделить общественно-деловую и рекреационную зоны. Первую займет Дворец танца Бориса Эйфмана, здание департамента Верховного суда и жилье для судей Верховного суда РФ. Вторую планируют обустроить с зоной тематических парков, ботанических садов и зоопарков.

Напомним, что в середине января 2025 года назвали планы по парку у Судебного квартала на Тучковом буяне. Парковая зона все-таки сохранится, но в объеме первоначального проекта. То есть помимо зеленой территории на объекте также появятся и административные судейские здания, и жилой квартал.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.

Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.

10 января стало известно о том, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда. Позже в Смольном опровергли это, заявив, что проект еще находится в разработке. Против застройки территории для будущего парка выступили активисты и градозащитники Петербурга. Также они убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим. Публикуем полный текст обращения.

А 12 января заявляли, что на набережной между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью появится как парк «Тучков буян», так и судебный квартал. О том, что проекты строительства двух объектов совместят в один, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.