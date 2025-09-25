Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Парк «Заросли» останется без деревьев к концу 2025 года

Зеленое пространство на берегу Малой Невы к сентябрю 2028 года должно превратиться в автомагистраль — продолжение набережной Макарова. Но активисты продолжают бороться за деревья: они добились внесения парка «Заросли» в список объектов с признаками ОКН, которые нельзя сносить.

Константин Крылов / Собака.ru
Константин Крылов / Собака.ru

В прошедшие выходные выдали порубочный билет на вырубку деревьев в парке «Заросли». В начале рабочей недели на участке появилась строительная техника, информационный щит, данные о вырубке и предполагаемых посадках деревьев после завершения строительства.

«В рамках действующего контракта действительно предусмотрен снос зеленых насаждений. Порубочный билет получен заказчиком и передан нам. Вырубка зеленых насаждений будет производиться в соответствии с порубочным билетом после выполнения необходимых мероприятий: это приемка площадки от заказчика, установка строительного городка, ограждения, мобилизация необходимой техники. Снос зеленых насаждений предполагается завершить до конца 2025 года. Строительно-монтажные работы планируется закончить до 25.08.28», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Возрождение».

Предполагается, что в будущем вдоль реки высадят 110 лип и 75 кустов можжевельника.

Местные жители пытались спасти зеленое пространство и внести ее в список особо охраняемых территорий или объектов зеленых насаждений общего пользования (и сделать общественное пространство, парк).

Как стало известно 25 сентября, парк «Заросли» попал в список объектов с признаками ОКН, говорится на сайте КГИОП. Такой статус позволит защитить деревья зеленой зоны от вырубки ради строительства продолжения набережной Макарова.

«Ансамбль бывшего Винного городка на острове Декабристов и территории естественного озеленения ("парк Заросли") вдоль Малой Невы у набережной Макарова как пример среды, уникальной для исторического района Петербурга», — говорится в заключении КГИОПа.

