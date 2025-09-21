Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге выдан порубочный билет на вырубку деревьев в парке «Заросли»

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» получила порубочный билет для проведения работ в парке «Заросли». Об этом 21 сентября сообщили в телеграм-канале «Заросли — Парк на Малой Неве».

Фото: https://t.me/zarosli_place

Согласно информации портала «Объекты городской среды», порубочный билет был выдан 18 сентября по адресу набережная Макарова — набережная реки Смоленки для сноса и пересадки зеленых насаждений. В документах указано 468 деревьев, вид работ обозначен как «рубка, снос».

Ранее мы рассказывали, что власти Петербурга приступают к подготовке берегов Малой Невы для строительства продолжения набережной Макарова. В декабре прошлого года был проведен тендер на вырубку деревьев в зеленой зоне, получившей у горожан название парк «Заросли».

Проект предусматривает строительство моста через Смоленку в створе набережной Макарова и продление магистрали до моста Бетанкура. Планируется организация двух автомобильных полос в каждом направлении, обустройство велодорожек, зон отдыха с малыми архитектурными формами, а также озеленение вдоль 200-метрового участка.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин отмечал, что реализация проекта не позволит сохранить парк «Заросли», однако в его рамках предусмотрено благоустройство территории и обеспечение доступа горожан к воде.

Комментарии (0)

