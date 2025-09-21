Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Сайт Пулково снова доступен после хакерской атаки

Официальный сайт аэропорта Пулково восстановлен после хакерской атаки и функционирует в обычном режиме. Об этом ночью сообщили в telegram-канале воздушной гавани.

Онлайн-табло с данными о прибывающих и вылетающих рейсах работает без сбоев. Взлом официального сайта Пулково произошел утром 19 сентября. На время неполадок пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсах напрямую у авиакомпаний.

В первые минуты после атаки на сайте появлялись «нетипичные изображения». Позднее, после кратковременного отключения ресурса, на нем было размещено онлайн-табло «Яндекса», что позволило клиентам отслеживать статус рейсов и время отправления.

После происшествия Антон Горелкин, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, обратился к Минтрансу РФ с предложением провести аудит киберзащиты сайтов аэропортов и регулярные учения персонала по IT-безопасности.

«Не удивлюсь, если выяснится, что сайт был размещен на стороннем хостинге, а root-доступ к серверу не менялся годами и был записан на какой-нибудь бумажке, приклеенной к монитору в офисе», — прокомментировал он.

