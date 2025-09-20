Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Шушарах утвердили проект нового торгового центра

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрил строительство торгового центра в Шушарах Пушкинского района Петербурга.

Фото: Комитет по строительству Петербурга

Новый объект будет расположен на территории Пулковское, на пересечении Усть-Славянского шоссе и Сарицкой улицы. Для строительства выбран участок с изломом, его площадь составляет около 33,2 тысяч квадратных метров.

Застройщиком выступит компания «Терминал-Ресурс». Высота торгового центра с встроенными помещениями составит 18 метров, а рядом планируется строительство котельной высотой 4,5 метра.

В ведомстве отметили, что проект соответствует требованиям режима ЗРЗ(42)05. Архитектурный облик торгового центра был согласован в комитете по градостроительству и архитектуре еще в прошлом году. Внешний вид объекта разработан ООО «Интерколумниум».

Ранее мы рассказывали, что торговый центр в Приморском районе планируют реконструировать.

