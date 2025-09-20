Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Дворцовый мост вечером 20 сентября будет подсвечен цветами российского триколора

Губернатор Александр Беглов сообщил, что в Петербурге Дворцовый мост в честь лучших учителей страны вечером будет подсвечен цветами российского триколора.

Фото: Пресс-служба администрации Петербурга

В честь заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» на мосту включат праздничную подсветку. Гости и жители города смогут наблюдать ее с 19:30 субботы, 20 сентября, до 6:10 воскресенья, 21 сентября. Тематическое освещение создадут 650 светодиодных приборов, расположенных на пяти пролетах с обеих сторон переправы.

«Дворцовый мост, подсвеченный в цвета российского триколора, — знак признания и восхищения трудом наших лучших педагогов. Не просто зрелищное световое оформление, но дань уважения тем, кто посвящает себя самому благородному делу — воспитанию будущих поколений», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

По его словам, проведение в городе заключительного этапа конкурса подтверждает его положение как одного из ведущих образовательных центров страны. Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится в 36-й раз, а в финале участвуют 89 победителей региональных этапов — по одному от каждого субъекта РФ.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: