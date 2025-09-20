Садовую улицу ночью ограничат с 22 сентября из-за ремонта

С 22 по 23 сентября, а затем с 24 по 26 сентября по ночам будут ограничивать движение на Садовой улице в Петербурге. Из-за ремонта газопровода сужается участок от Лермонтовского проспекта до площади Тургенева. Работы планируют проводить в часы, когда трамваи не ходят, уточнили в ГАТИ.

Ограничения коснутся еще трех районов города. Во Фрунзенском районе с 23 по 28 сентября будет закрыт участок улицы Салова от Волковского проспекта до улицы Самойловой с закрытием движения в этом направлении. Для объезда рекомендуют использовать маршрут: улица Самойловой – Мгинская улица – Волковский проспект – Бухарестская улица – улица Салова. Работы на Саловой ведутся с конца мая: до 22 сентября был ограничен проезд от железнодорожного путепровода до дома № 36 лит. А, а с 19 августа по 8 сентября — от улицы Самойловой до ж/д путепровода.

В Красногвардейском районе с 22 сентября ограничат движение на Заневском проспекте от моста Александра Невского до улицы Стахановцев для прокладки газопровода; завершить работы планируют до 1 октября. В Невском районе в этот же период ограничат проезд по Уездному проспекту от улицы Ольги Берггольц до проспекта Елизарова; работы на этом участке ранее проводились летом с 21 июля по 3 августа.

До конца осени на Петроградской стороне продолжается масштабный ремонт. С 20 сентября по 24 ноября ограничат движение по улице Куйбышева от улицы Чапаева до Кронверкского проспекта, включая перекрёсток с Мичуринской улицей. Также до 5 октября закроют сквозной проезд через перекресток в направлении от Малой Посадской к Пеньковой улице и левый поворот на Куйбышева в сторону Чапаева.