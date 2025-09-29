Китайский театр в Александровском парке восстановят, Центр современного искусства имени Сергея Курехина официально откроют в октябре

Новость месяца

Комитет имущественных отношений продлил запрет на размещение веранд на Невском проспекте. Контракты в 2026-м и последующих годах заключать не будут.

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» получила порубочный билет на вырубку деревьев в парке «Заросли» на Васильевском острове. Ранее мы рассказывали, что власти Петербурга приступают к подготовке берегов Малой Невы для строительства продолжения набережной Макарова.

Строительство концертного зала для musicAeterna Теодора Курентзиса на Ново-Адмиралтейском острове потребует переноса части производства АО «Адмиралтейские верфи». Работы планируют проводить на территории, которую сегодня практически не используют.

Реставрации

Предприниматель Михаил Двороковский восстановит дачу Лесснера 1890-х годов по проекту архитектора Бориса фон Гука. Он взял памятник архитектуры в аренду по программе «Рубль за метр».

Команда ГМЗ «Петергоф» показала, как проходит реставрация дворца «Монплезир». Сейчас специалисты восстанавливают живопись на плафонах и падугах с предварительным укреплением штукатурного основания, золоченые штукатурные профилированные тяги (горизонтальные декоративные элементы), паркет, кирпичную кладку стен, расчищают лепной декор потолков, элементы дубовых резных филенчатых стеновых панелей и дверей. Работы планируют завершить к 2028 году.

Китайский театр в Александровском парке музея-заповедника «Царское Село» восстановят. Соответствующее соглашение подписали на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра культуры РФ Ольги Любимовой.

КГИОП потребовал через суд от 73 собственников и арендаторов демонтировать незаконное оборудование и отреставрировать фасады корпуса №1 за 24 месяца. Ранее стало известно, что корпус №5 приспособят пройдет под магазины и офисы.