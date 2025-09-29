Китайский театр в Александровском парке восстановят, Центр современного искусства имени Сергея Курехина официально откроют в октябре

ГК «БестЪ» во главе с Андреем Лушниковым в следующем году запустит общественное пространство в здании бывшего института «Источник» на набережной реки Карповки, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга продлил запрет на размещение веранд на Невском проспекте, «Метрострой» подтвердил открытие станций «Юго-Западная» и «Путиловская» в 2025 году: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях месяца.
Открытия
В Петербурге после реконструкции показали обновленный кинотеатр «Прибой» — Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Для посетителей он будет доступен с 1 октября. В пятиэтажном здании разместили два концертных зала-трансформера, концертно-выставочное пространство в холле второго этажа, амфитеатр, студии телевидения и звукозаписи, медиатеку, фонды для хранения архивных материалов, постоянную экспозицию, посвященную Сергею Курехину, кафе и панорамный ресторан.
После реновации на Васильевском острове открыли библиотеку №2 имени Л. Н. Толстого. За дизайн-проект отвечала российская мультимедиа-интегратор и инжиниринговая компания Ascreen. В основу концепции легло объединение трех тем: личность Толстого, краеведческая тематика, идеи художественного салона XIX века.
BS Art Development Group во главе с Александром Басалыгиным (в портфолио — «Флигель», «Третий кластер», «Архитектор», «Голицын Лофт») планирует открыть два креативных кластера. Первый — в здании бывшего кинотеатра «Пламя» в Колпине, где получат прописку студии вокала, театры, глиняные мастерские и другие творческие коллективы. Второй — на территории Леннаучфильма в Невском районе. В нем разместятся ремесленные мастерские, студии дизайна, пошива одежды, гастропроекты, а также резиденты, связанные с кинопроизводством, видеопродакшеном и звукозаписью.
ГК «БестЪ» во главе с Андреем Лушниковым в следующем году запустит общественное пространство RE:KARPOVKA в здании бывшего института «Источник» на набережной реки Карповки. В кластере заработают рестораны, кофейни, арт-галереи, шоурумы, дизайнерские мастерские.
Комитет имущественных отношений продлил запрет на размещение веранд на Невском проспекте. Контракты в 2026-м и последующих годах заключать не будут.
СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» получила порубочный билет на вырубку деревьев в парке «Заросли» на Васильевском острове. Ранее мы рассказывали, что власти Петербурга приступают к подготовке берегов Малой Невы для строительства продолжения набережной Макарова.
Строительство концертного зала для musicAeterna Теодора Курентзиса на Ново-Адмиралтейском острове потребует переноса части производства АО «Адмиралтейские верфи». Работы планируют проводить на территории, которую сегодня практически не используют.
Реставрации
Предприниматель Михаил Двороковский восстановит дачу Лесснера 1890-х годов по проекту архитектора Бориса фон Гука. Он взял памятник архитектуры в аренду по программе «Рубль за метр».
Команда ГМЗ «Петергоф» показала, как проходит реставрация дворца «Монплезир». Сейчас специалисты восстанавливают живопись на плафонах и падугах с предварительным укреплением штукатурного основания, золоченые штукатурные профилированные тяги (горизонтальные декоративные элементы), паркет, кирпичную кладку стен, расчищают лепной декор потолков, элементы дубовых резных филенчатых стеновых панелей и дверей. Работы планируют завершить к 2028 году.
Китайский театр в Александровском парке музея-заповедника «Царское Село» восстановят. Соответствующее соглашение подписали на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра культуры РФ Ольги Любимовой.
КГИОП потребовал через суд от 73 собственников и арендаторов демонтировать незаконное оборудование и отреставрировать фасады корпуса №1 за 24 месяца. Ранее стало известно, что корпус №5 приспособят пройдет под магазины и офисы.
Транспорт
«Метрострой» подтвердил открытие станций «Юго-Западная» и «Путиловская» в 2025 году. На станции «Юго-Западная» почти завершены архитектурные отделочные работы на подземном уровне и в кассовом зале вестибюля. Полы и стены кассового зала облицованы натуральным гранитом, установлены четыре эскалатора, сейчас ведутся их пусконаладочные работы. На станции «Путиловская» продолжается облицовка фасада одноэтажного вестибюля и внутреннее обустройство.
В маршрут для ВСМ Петербург-Москва войдет 16 станций. В список вошли 14 пассажирских станций: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный. Еще будет две технические: Тигода в Новгородской области и Горки в Тверской области.
Единый пересадочный тариф на электрички введут в Петербурге. Комиссия по транспорту ЗакСа поддержала законопроект о фиксированной стоимости проезда в пределах города. В 2026 году на субсидирование перевозчика собираются выделить 800 млн рублей.
В Петербурге внедрят систему оплаты проезда по геолокации. Такая технология автоматически будет определять маршрут и транспортное средство пассажира, списывать средства с выбранного билета, формировать отчет об оплате.
