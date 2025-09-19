Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Смольный определил, на что потратят сборы с туристического налога

Планируют провести реставрацию гранитных фасадов крепостной ограды Петропавловской крепости, а также ремонт и реставрация помещений здания СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства» за счет доходов от туристического налога в 2025 году.

Средства выделят через Фонд развития курортной инфраструктуры, в который ранее поступали средства от курортного сбора, сказано в проекте постановления правительства, пишет «Фонтанка».

За счет средств, собранных от уплаты курортного сбора (ныне туристических налог) в 2024 году, реставрируют Московские ворота, на эти цели направили 211,8 млн рублей. 166,2 млн рублей потратили на благоустройство пляжа «Ласковый», и 87 млн рублей — на благоустройство пляжа «Дюны».

Вице-губернатор Алексей Корабельников отметил, что доход от туристического налога будут продолжать тратить на благоустройство и развитие исторической части города.

«В следующем году будет завершена программа по линии КГИОП по Невскому проспекту, но будет продолжаться программа по ремонту и реконструкции исторических домов центра. Невский проспект — визитная карточка Петербурга, будем уходить в близлежащие улицы и на набережные, чтобы город преображался», — сказал чиновник.

