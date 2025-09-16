В Петербурге до 2029 года отремонтируют 550 улиц и дорог

В начале года в графике работ Петербурга было запланировано всего 3000 мероприятий с конкретными сроками, к сентябрю эта цифра выросла до 6000.

Среди них: 2100 работ по благоустройству территорий, 1800 — на инженерных сетях, 1300 ремонтов многоквартирных домов и 550 ремонтов дорог. По словам ГАТИ, сроки некоторых работ могут быть перенесены, но общее увеличение в Общегородском координационном графике демонстрирует курс города на развитие.

«ГАТИ координирует все планируемые работы — ремонты дорог, коммуникаций, благоустройство территорий, реконструкцию фасадов домов и многое другое. Это необходимо, чтобы работы не пересекались и новые ремонты не разрушали недавно восстановленные объекты», — пояснили в пресс-службе.

Ранее ГАТИ выдала ордер на ремонт Дворцового моста, который должны завершить до 15 октября с разведением по графику. Первый этап работ начался 16 сентября.