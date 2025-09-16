Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Советский проспект реконструируют за почти 3 миллиарда рублей

Работы запланированы на 2026–2028 годы, сообщил депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.

Vladimir Razgulyaev / Shutterstock.com

Он поддержал включение проекта реконструкции магистрали в Невском районе в адресную инвестиционную программу (АИП). По словам Рябоконя, жители районов Рыбацкого, Усть-Славянки и Металлостроя уже не раз жаловались на пробки и надеются на расширение Советского проспекта и Петрозаводского шоссе.

«Километровые пробки на этих участках стали постоянной проблемой. В любую погоду и в любое время суток люди вынуждены идти пешком — так быстрее, чем стоять часами в пробке. При этом часть пути приходится преодолевать по обочине, которая в дождливую погоду превращается в сплошную грязь и лужи», — отметил депутат.

В рамках АИП в 2027 году планируется разработка проекта строительства трамвайной линии от Рыбацкого проспекта по Шлиссельбургскому и Советскому проспектам до дома №44. До 3 февраля 2026 года должно быть подготовлено проектирование и межевание территории для трамвайного маршрута от метро «Рыбацкое» до Колпино. Также проект предусматривает расширение Советского проспекта и Петрозаводского шоссе до планируемой транспортной развязки на пересечении с Вознесенским шоссе.

Ранее, в 2024 году, Городской центр управления парковками Петербурга начал поиск подрядчика для строительства перехватывающей стоянки у метро «Рыбацкое», на что было выделено 114 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

