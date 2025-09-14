Теплее, чем должно быть: какая погода ждет Петербург в воскресенье

«На западе Ленинградской области атмосферный фронт сформирует довольно облачную погоду и местами отметится небольшими дождями, а в восточной части региона будет больше солнца и обойдется без осадков», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге все спокойно: облачно с прояснениями, без осадков, но теплее, чем должно быть по климату в середине сентября. Воздух прогреется до +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 766 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник вечером местами кратковременные дожди, ночью +12…+14°, днем +20…+22°.