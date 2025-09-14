Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Теплее, чем должно быть: какая погода ждет Петербург в воскресенье

Осадков не ждем, но будет переменная облачность. А на западе региона возможны небольшие дожди. Воздух прогреется до +22 градусов.

Shutterstock.com

«На западе Ленинградской области атмосферный фронт сформирует довольно облачную погоду и местами отметится небольшими дождями, а в восточной части региона будет больше солнца и обойдется без осадков», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге все спокойно: облачно с прояснениями, без осадков, но теплее, чем должно быть по климату в середине сентября. Воздух прогреется до +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 766 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник вечером местами кратковременные дожди, ночью +12…+14°, днем +20…+22°.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: