Градсовет утвердил проект двух новых санаториев в Курортном районе

Градостроительный совет Петербурга утвердил внешний вид двух санаториев: реконструкцию базы отдыха «Маяк» в Молодежном и строительство нового санатория на месте недостроенного пионерского лагеря «Красный выборжец» в Солнечном. Об этом 5 сентября сообщил комитет по градостроительству.

иллюстрации: КГА
На Средневыборгском шоссе, 5, для создания лечебно-санаторного комплекса планируется реконструкция существующих зданий базы «Маяк» на территории заказника «Гладышевский». Проект подготовил Андрей Славянинов по заказу компании «Коста».

иллюстрации: КГА
Второй проект предусматривает строительство санаторного комплекса на Лесной улице в Солнечном. Его разработало «Архитектурное бюро „А.Лен“» по заказу компании «Интеллект Хаус». Ожидается, что строительство завершится к 2030 году.

Архитектор Сергей Орешкин отметил, что концепция проекта строится на гармонии с лесной природой, с организацией пространства в виде «островов» и «реки». При этом планируется сохранить редкие породы деревьев и естественный рельеф. Центральным элементом станет аллея с прудом и зоной отдыха. В верхней части участка будут расположены спальные корпуса, а в нижней — спа-комплекс, медицинские, административные и развлекательные здания. Для гостей предусмотрены открытые парковки и многоуровневый паркинг.

Фасады корпусов будут отсылать к природным особенностям местности. Для отделки спальных корпусов предложено использовать дерево с различными текстурами и акцентами на технических элементах, цоколи планируется облицевать натуральным камнем.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный утвердил проект строительства санатория по адресу: Приморское шоссе, 381, в поселке Солнечное.

