Пробег «Пушкин — Петербург» приведет к ограничению движения в центре и южных районах города

Также будут изменены маршруты более 25 автобусных линий, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Для участников марафона на Витебском направлении утром пустят ретропоезд «Лахта». Он заменит ряд пригородных рейсов:

поезд №7035 отправится с Витебского вокзала в 07:16, прибудет на станцию Детскосельская в 07:48–07:49 и остановится в Павловске в 07:54;

обратный состав №7036 выйдет из Павловска в 08:30, будет на станции Детскосельская в 08:35–08:36 и вернётся на Витебский вокзал в 09:11.

Марафон «Пушкин — Петербург» проводится в Северной столице уже в 98-й раз. В 2025 году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По предварительным данным, в забеге примут участие свыше 11 тысяч человек.