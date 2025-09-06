Пробег «Пушкин — Петербург» приведет к ограничению движения в центре и южных районах города

В Петербурге 7 сентября пройдут масштабные перекрытия в связи с проведением 98-го легкоатлетического забега «Пушкин — Санкт-Петербург», об этом сообщили в СПб ГКУ «ДОДД».
Ограничения продлятся сутки — с 00:00 до 23:59. В этот период запретят остановку и стоянку транспорта на десятках улиц в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Московском и Пушкинском районах. На некоторых дорогах будет сужена проезжая часть.
Полные перекрытия затронут ряд улиц:
- с 06:30 до 07:30 — Петербургское шоссе (от Ленинградской улицы до Детскосельского бульвара и от Детскосельского бульвара до Кузьминского шоссе);
- с 07:00 до 10:00 — Бассейная улица (от улицы Победы до Московского проспекта); до 17:00 — проезд вдоль домов №4 и №6-8 по Дворцовой площади;
- с 07:30 до 10:30 — Петербургское шоссе (от Египетских ворот до Витебского проспекта и в направлении к Пулковскому шоссе), Дворцовая улица (от Египетских ворот до Школьной улицы), съезд с Сарицкой улицы на Петербургское шоссе;
- с 08:00 до 13:00 — Московский проспект (от набережной Обводного канала до набережной реки Фонтанки), съезд с набережной Обводного канала по нечётной стороне, набережная Фонтанки (от Московского проспекта до площади Ломоносова), улица Зодчего Росси, площадь Островского;
- с 08:00 до 14:00 — Невский проспект (от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта);
- с 08:00 до 15:30 — Дворцовый проезд, съезды с Дворцового моста, Дворцовая набережная (до Троицкого моста), Мраморный переулок, Миллионная улица (от Суворовской площади до Мраморного переулка), Адмиралтейский проезд, Адмиралтейская набережная, Черноморский, Керченский и Азовский переулки;
- с 08:15 до 10:00 — чётная сторона Московского проспекта (от улицы Фрунзе до Кузнецовской улицы);
- с 09:00 до 14:30 — Адмиралтейский проспект (от Невского проспекта до Сенатской площади и дома №1 по Вознесенскому проспекту), Исаакиевская площадь (вдоль дома №4), Конногвардейский бульвар, Сенатская площадь, Английская набережная (до Благовещенского моста);
- с 09:30 до 14:30 — Университетская набережная (от Благовещенского моста до Биржевой площади), Биржевая площадь, набережная Макарова (до Тучкова моста);
- с 10:00 до 15:30 — Мытнинская набережная, площадь Академика Лихачёва, проспект Добролюбова (от Зоологического переулка до Кронверкской набережной), Кронверкская набережная.
Также будут изменены маршруты более 25 автобусных линий, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
Для участников марафона на Витебском направлении утром пустят ретропоезд «Лахта». Он заменит ряд пригородных рейсов:
- поезд №7035 отправится с Витебского вокзала в 07:16, прибудет на станцию Детскосельская в 07:48–07:49 и остановится в Павловске в 07:54;
- обратный состав №7036 выйдет из Павловска в 08:30, будет на станции Детскосельская в 08:35–08:36 и вернётся на Витебский вокзал в 09:11.
Марафон «Пушкин — Петербург» проводится в Северной столице уже в 98-й раз. В 2025 году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По предварительным данным, в забеге примут участие свыше 11 тысяч человек.
Комментарии (0)