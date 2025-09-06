Вероятность дождей невелика: вот какой будет погода в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 сентября, территория Петербурга окажется на границе циклона с запада и антициклона с востока. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без дождей, а температура днём будет на 6-7 градусов выше средних многолетних показателей.