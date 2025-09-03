Акция «Комитет 8 сентября» Льва Лурье пройдет в Петербурге седьмой раз

8 сентября в Петербурге пройдет поминальные чтения имен жертв блокады Ленинграда. Седьмая ежегодная акция «Комитет 8 сентября» объединит более 70 культурных площадок города, в том числе Эрмитаж, Русский музей, ЦВЗ «Манеж», Александринский театр, «Севкабель Порт», Левашовский хлебозавод и Фонтанный Дом. Идеолог — краевед, историк Лев Лурье. Руководитель акции — Анастасия Принцева.

Накануне, 6 сентября, в лектории «Севкабель Порта» состоится блокадная конференция «Опыт памяти». С докладами выступят ведущие специалисты по изучению блокады: историк Никита Ломагин, сотрудники центра «Прожито» Анастасия Павловская, Алексей Павловский и Михаил Мельниченко, а также историк Дмитрий Асташкин.

Прочитать списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, в офисах и на городских площадках может любой желающий — фамилии и адреса большинства из жертв Блокады Ленинграда известны и находятся в открытом доступе на сайте «Книги памяти России».

Принять участие можно и виртуально через «Вконтакте». Соцсеть выпустила стикер с поминальной свечой, который можно отправить другому пользователю. Он появится у тех, кто выложил на странице фотографию мирного неба.

Цель акции — назвать все известные имена, даже если на это потребуется несколько лет. За предыдущие годы участникам удалось огласить 160 109 имен погибших из примерно 650 000 известных. Акцию поддержали Михаил Пиотровский, Владимир Гусев, Олег Басилашвили, и другие известные петербуржцы.