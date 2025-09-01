Закон о «наливайках», ремонт Дворцового моста, рост госпошлин для автовладельцев: что изменится для петербуржцев в сентябре

Запуск Центра современного искусства им. Сергея Курехина на Васильевском острове, запрет на рекламу в нежелательных соцсетях, ограничения движения и дополнительные авиарейсы: Собака.ru рассказывает, какие нововведения ждут горожан в первом осеннем месяце.
Ремонт Дворцового моста
Дворцовый мост уйдет на ремонт сразу после Благовещенского — на нем действует запрет на движение до 15 сентября. Во время работ Дворцовый мост будут разводить по графику: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.
Запуск Центра современного искусства им. Сергея Курехина
Центр современного искусства им. Сергея Курехина в бывшем кинотеатре «Прибой» на Васильевском острове откроют 11 сентября. В пятиэтажном здании разместят два зрительных, хореографический и демонстрационные залы, телевизионную студию, музей рок-культуры, фойе для выставок и концертов, кафе, панорамный ресторан.
Новое здание Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
10 сентября выставкой «Фрагменты эпох» откроют Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков в бывшем особняке купца Ивана Алафузова на канале Грибоедова.
VPN
С начала сентября запрещена реклама VPN и других средств обхода блокировок. За нарушение положены штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для физлиц, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юрлиц.
Помимо этого за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам с помощью VPN с начала сентября вводят штрафы для граждан от 3000 до 5000 рублей.
Реклама в запрещенных соцсетях
Теперь нельзя размещать рекламу в Instagram* и Facebook* (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. ред). За нарушение положен штраф от 2500 до 5000 рублей для физлиц, до 20 тысяч для должностных лиц, до 500 тысяч для юрлиц.
Ограничения движения
Со 2 по 13 сентября из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение транспорта по Звенигородской улице (от Загородного проспекта до улицы Марата, включая перекресток с улицей Марата) в Центральном районе.
С 2 по 15 сентября из-за ремонта дороги ограничат движение транспорта по Пискаревскому проспекту и путепроводу через КАД.
Дополнительные самолеты и поезда
Из Петербурга в Дубай с 3 сентября авиакомпания Flydubai запускает дополнительные рейсы по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Петербурга в 08:05, прилет в Дубай — в 12:35 по московскому времени.
Авиакомпания «Аэрофлот» с 16 сентября открывает полеты из Петербурга в Самарканд дважды в неделю: по средам и пятницам. С 17 сентября — в Ташкент по четвергам и субботам.
РЖД с 6 сентября запускает дополнительный поезд №481/482 Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт. Он будет курсировать из Петербурга с 6 по 26 сентября в 23:30 (кроме 20 и 22 сентября), а со станции Имеретинский курорт с 10 по 30 сентября в 01:04 (кроме 24 и 26 сентября).
«Вторая рука»
Физлица вправе определить уполномоченное лицо («вторую руку») для подтверждения банковских операции: перевод денег, вклады, получение наличных.
Рост госпошлин для автовладельцев
Теперь за выдачу водительских прав необходимо заплатить 4000–6000 рублей вместо 2000–3000, за регистрацию автомобиля с выдачей номеров — 3000 вместо 2000 ранее, за паспорт на транспортное средство — 1200 рублей вместо 800.
Период охлаждения по кредиту
При подписании договора потребительского кредита действует период охлаждения: сумму от 50 до 200 тысяч рублей можно получить только через четыре часа, более 200 тысяч — через 48 часов. Он не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, если средства перечисляются дилеру, а также не действует при оформлении в магазинах, с участием поручителей и при рефинансировании без увеличения суммы долга.
Земельные участки
С начала сентября действует перечень признаков неиспользования земельных участков. Среди них захламление более чем на 50% мусором и отходами или сорняками выше одного метра. Дом нужно возвести в течение пяти лет, в случае индивидуального жилого строительства — семи. При наличии нарушений владельцу земли дают год на устранение недочетов, срок можно продлить через суд.
Закон о «наливайках»
В Петербурге заведения, расположенные в жилых домах, с залом обслуживания меньше 50 кв. м. без отдельного туалета для персонала и кухни не могут продавать алкоголь ночью (и даже получить лицензию на торговлю спиртным). Ранее мы публиковали расшифровку пресс-конференции, где депутаты ЗакСа и представители Смольного ответили на вопросы об инициативе.
Ограничение на снятие наличных
Если российскому банку операция по счету покажется подозрительной, он вправе ограничить на 48 часов снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки. Например, к мошенническим признакам ЦБ причисляет: снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа, перевод на свой счет по СБП более 200 тысяч рублей и другие.
Ужесточение наказания за непропуск машин со спецсигналами
За непропуск машин с мигалками и цветографическими схемами водителю грозит штраф от 7500 до 10000 рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года.
ГОСТ на школьную форму
С 3 сентября вступит в силу ГОСТ на школьную форму. Правила рекомендательные, но, если производитель заявляет, что школьная форма соответствует ГОСТу, следование этому стандарту обязательно. Ранее вместе с директором Президентского физико-математического лицея №239 Максимом Пратусевичем и производителями детской одежды мы обсуждали, нужна ли школьная форма и какой она должна быть.
Противопоказания для вождения авто
В обновленный список противопоказаний для вождения автомобиля добавили пункт «общие расстройства психологического развития»: он включает в том числе детский и атипичный аутизм и синдром Аспергера.
Российские приложения
Теперь магазин приложений RuStore и мессенджер MAX должны предустанавливать на всех смартфонах.
Премирование сотрудников
Работодатели не могут произвольно снижать премии сотрудников. За нарушение положен штраф на сумму до 50 тысяч рублей. Ранее мы обсудили с юристами, по каким правилам будут платить поощрения и есть ли какие-то подводные камни.
