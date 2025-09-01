Закон о «наливайках», ремонт Дворцового моста, рост госпошлин для автовладельцев: что изменится для петербуржцев в сентябре

Ремонт Дворцового моста

Дворцовый мост уйдет на ремонт сразу после Благовещенского — на нем действует запрет на движение до 15 сентября. Во время работ Дворцовый мост будут разводить по графику: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

Запуск Центра современного искусства им. Сергея Курехина

Центр современного искусства им. Сергея Курехина в бывшем кинотеатре «Прибой» на Васильевском острове откроют 11 сентября. В пятиэтажном здании разместят два зрительных, хореографический и демонстрационные залы, телевизионную студию, музей рок-культуры, фойе для выставок и концертов, кафе, панорамный ресторан.

Новое здание Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков

10 сентября выставкой «Фрагменты эпох» откроют Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков в бывшем особняке купца Ивана Алафузова на канале Грибоедова.

VPN

С начала сентября запрещена реклама VPN и других средств обхода блокировок. За нарушение положены штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для физлиц, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юрлиц.

Помимо этого за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам с помощью VPN с начала сентября вводят штрафы для граждан от 3000 до 5000 рублей.

Реклама в запрещенных соцсетях

Теперь нельзя размещать рекламу в Instagram* и Facebook* (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. ред). За нарушение положен штраф от 2500 до 5000 рублей для физлиц, до 20 тысяч для должностных лиц, до 500 тысяч для юрлиц.