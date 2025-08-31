Водителей предупредили о перекрытии движения в Приморском районе с 1 сентября

С 2 сентября в Центральном районе вводятся ограничения на Звенигородской улице — от Загородного проспекта до улицы Марата, включая перекрёсток. Причина — ремонт трамвайных путей, который завершится 13 сентября.

В Красногвардейском районе с 2 по 15 сентября из-за ремонта дорожного покрытия частично ограничат движение на Пискаревском проспекте, на путепроводе через КАД.

Кроме того, с 31 августа 2025 года до 15 мая 2026 года полностью закрыт проезд по набережной канала Грибоедова на участке от Гороховой улицы до переулка Гривцова.

Для объезда водителям советуют пользоваться Вознесенским проспектом, набережной канала Грибоедова, Каменным мостом, а также Гороховой, Казанской улицами и Казанской площадью.

Ранее мы рассказывали, что Невский проспект открыли после ремонта. За две недели обновили больше 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.