«Температура воздуха +18…+20 градусов, по области +17…+22. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 сентября, ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.