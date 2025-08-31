Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В полосе атмосферного фронта: какой будет погода в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 31 августа, погоду в Петербурге сформирует малоактивный атмосферный фронт, вытянувшийся по территории региона с юго-запада на северо-восток. Смещаясь в широтном направлении, он будет закрывать небо плотными облаками и местами отметится непродолжительными дождями.

«Температура воздуха +18…+20 градусов, по области +17…+22. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 сентября, ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

