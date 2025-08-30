Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге не стали вводить ограничения на продажу алкоголя 1 сентября

Алкоголь будет доступен для покупки в магазинах и заведениях общепита. В преддверии Дня знаний в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле заявили, что 1 сентября в Петербурге не будут вводиться ограничения на продажу алкоголя.

thelavrova / Shutterstock

В других регионах и городах России ранее приняли обратное решение, в частности в Пензе и Пензенской области, Липецке, Тольятти, а также в Иркутской и Сахалинской областях.

«Ограничений продажи спиртного на 1 сентября, как в некоторых регионах, в Северной столице не предусмотрено», — рассказали в пресс-службе ведомства 78.ru.

Ранее депутат Заксобрания Петербурга Денис Четрыбок сообщил, что в Петербурге не планируют применять такие строгие ограничения, как в Вологодской области, где с весны 2025 года продажа алкоголя разрешена только по будням и всего два часа в день — с 12 до 14 часов.

Комментарий был сделан на пресс-конференции, посвящённой реализации закона об ограничении времени продажи алкоголя в заведениях общепита, не относящихся к категории «ресторан». С 1 сентября заведения с площадью обслуживания менее 50 квадратных метров не смогут легально продавать алкоголь. В то же время рестораторы обратились в прокуратуру из-за спорных условий внесения в специальный реестр, что позволило бы избежать проблем с полицией.

​​Сколько баров закроются после вступления в силу закона о «наливайках» и  когда заработает реестр ресторанов — в нашем материале.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: