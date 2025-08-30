В Петербурге не стали вводить ограничения на продажу алкоголя 1 сентября

В других регионах и городах России ранее приняли обратное решение, в частности в Пензе и Пензенской области, Липецке, Тольятти, а также в Иркутской и Сахалинской областях.

«Ограничений продажи спиртного на 1 сентября, как в некоторых регионах, в Северной столице не предусмотрено», — рассказали в пресс-службе ведомства 78.ru.

Ранее депутат Заксобрания Петербурга Денис Четрыбок сообщил, что в Петербурге не планируют применять такие строгие ограничения, как в Вологодской области, где с весны 2025 года продажа алкоголя разрешена только по будням и всего два часа в день — с 12 до 14 часов.

Комментарий был сделан на пресс-конференции, посвящённой реализации закона об ограничении времени продажи алкоголя в заведениях общепита, не относящихся к категории «ресторан». С 1 сентября заведения с площадью обслуживания менее 50 квадратных метров не смогут легально продавать алкоголь. В то же время рестораторы обратились в прокуратуру из-за спорных условий внесения в специальный реестр, что позволило бы избежать проблем с полицией.

