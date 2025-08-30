В центре циклона: прогноз петербургских синоптиков на выходные

«Температура воздуха +19…+21 градус, по области +18…+23. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 августа, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, во второй половине дня кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах туман. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +19…+21. Атмосферное давление существенно не изменится.