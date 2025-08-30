Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В центре циклона: прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 августа, Петербург окажется под влиянием центральной части циклонического вихря. Его стараниями в регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут дожди.

Skreidzeleu / Shutterstock.com

«Температура воздуха +19…+21 градус, по области +18…+23. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 августа, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, во второй половине дня кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах туман. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +19…+21. Атмосферное давление существенно не изменится.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: