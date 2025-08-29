Новые тарифы на парковку в Петербурге могут достигать 360 рублей

Как рассказал директор Центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев в эфире радио Sputnik, в Петербурге будет действовать четыре тарифные зоны.

В местах с максимальной загруженностью запустят тариф в 360 рублей в час, при меньшей загруженности — тарифы в 200, 280 и 100 рублей в час.

При этом для петербуржцев, которые проживают в зоне платной парковки, сохранятся парковочные разрешения — по два на квартиру. Для тех, кто оплачивал платную парковку через приложения, тоже ничего не изменится, отметил Курдяев.

Сейчас действует тариф на платную парковку в городе, который варьируется от 39 рублей за первый час для двухколесных транспортных средств, до 198 рублей для грузовых автомобилей. Тариф для легковых автомобилей оставляет 100 рублей за первый час, далее оплата начисляется в размере 1,67 руб. в минуту.