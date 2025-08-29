Центр современного искусства им. Сергея Курехина на Васильевском острове откроют в сентябре, «Юго-Западную» и «Путиловскую» достроят до конца года

Превью

BS Art Development Group во главе с Александром Басалыгиным (в портфолио — «Флигель», «Третий кластер», «Архитектор», «Голицын Лофт») в октябре откроет креативное пространство «Брюллофт» в отреставрированном доме Брюллова на Кадетской линии. В кластере получат прописку мастерские, книжный магазин, лекционный зал и общепит (пиццерия и 5–6 кофеен). Ранее мы поговорили с Александром о фресках в доме Брюллова, любви к родине и петербургских городских сумасшедших.

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» в апреле 2026 года откроет первый ресурсный центр в Петербурге. В пространстве ежегодно смогут помогать более 10 000 семьям с аутичными детьми. В одном из помещений разместят консультационную службу фонда, в двух других — будут проводить занятия, лекции и встречи. Собака.ru рассказывала, с чего все началось, как будет устроен ресурсный центр и почему это важный проект не только для Петербурга, но и других городов России.

В здании бывшего вещевого рынка в Гатчине к концу 2026 года запустят общественное пространство. На площади 2200 квадратных метров разместят магазины, кафе и рестораны, а также лавки локальных производителей под брендом «Сделано в Гатчине». Стратегическим инвестором проекта является Ксения Орлова, пространством занимается ООО «Дрим Тим» Руслана Цуканова.

Фонд «Внимание» и Анненкирхе показали проект консервации белой кирхи в деревне Молосковицы в Ленобласти — его подготовила команда бюро «Тектоника». Руинированное здание будет открытым для посещения и осмотра внутри и снаружи после проведения консервационных работ.