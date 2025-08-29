Центр современного искусства им. Сергея Курехина на Васильевском острове откроют в сентябре, «Юго-Западную» и «Путиловскую» достроят до конца года

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» в апреле 2026 года откроет первый ресурсный центр в Петербурге, BS Art Development Group во главе с Александром Басалыгиным запустят креативное пространство в отреставрированном доме Брюллова в октябре: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях уходящего месяца.
Александр Басалыгин в Помпейском зале в особняке Брюллова
Превью
BS Art Development Group во главе с Александром Басалыгиным (в портфолио — «Флигель», «Третий кластер», «Архитектор», «Голицын Лофт») в октябре откроет креативное пространство «Брюллофт» в отреставрированном доме Брюллова на Кадетской линии. В кластере получат прописку мастерские, книжный магазин, лекционный зал и общепит (пиццерия и 5–6 кофеен). Ранее мы поговорили с Александром о фресках в доме Брюллова, любви к родине и петербургских городских сумасшедших.
Благотворительный фонд «Антон тут рядом» в апреле 2026 года откроет первый ресурсный центр в Петербурге. В пространстве ежегодно смогут помогать более 10 000 семьям с аутичными детьми. В одном из помещений разместят консультационную службу фонда, в двух других — будут проводить занятия, лекции и встречи. Собака.ru рассказывала, с чего все началось, как будет устроен ресурсный центр и почему это важный проект не только для Петербурга, но и других городов России.
В здании бывшего вещевого рынка в Гатчине к концу 2026 года запустят общественное пространство. На площади 2200 квадратных метров разместят магазины, кафе и рестораны, а также лавки локальных производителей под брендом «Сделано в Гатчине». Стратегическим инвестором проекта является Ксения Орлова, пространством занимается ООО «Дрим Тим» Руслана Цуканова.
Фонд «Внимание» и Анненкирхе показали проект консервации белой кирхи в деревне Молосковицы в Ленобласти — его подготовила команда бюро «Тектоника». Руинированное здание будет открытым для посещения и осмотра внутри и снаружи после проведения консервационных работ.
Новость месяца
Ремонт Невского проспекта завершен. За две недели обновили больше 70 тыс. кв. м дорожного покрытия.
Центр современного искусства им. Сергея Курехина в бывшем кинотеатре «Прибой» на Васильевском острове откроют 11 сентября. В пятиэтажном здании разместят два зрительных, хореографический и демонстрационные залы, телевизионную студию, музей рок-культуры, фойе для выставок и концертов, кафе, панорамный ресторан.
Перестановки
Станислав Протасов назначен председателем комитета по тарифам Петербурга. С 2022 года он возглавлял комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Ранее занимал пост заместителя генерального директора — директора по экономике и финансам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Транспорт
Станции метро «Юго-Западная» и «Путиловская» достроят до конца года. Ранее мы рассказывали, что 16 новых станций метро планируют построить к 2035 году в Петербурге.
В октябре введут новые тарифы на платную парковку в центре города, сообщил директор Центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев. Стоимость будет зависеть от загруженности участка и составит от 100 до 360 рублей за час.
Ввести платный въезд в центр Петербурга могут через пять лет. О возможных нововведениях рассказал спикер Законодательного собрания города Александр Бельский. Он считает, что город должен войти в федеральный эксперимент по внедрению платного въезда в центр. Ранее Собака.ru обсуждала с экспертами плюсы и минусы такого решения.
Снос вестибюля станции метро «Парк Победы» временно приостановили после жалоб активистов, которые требуют признать здание памятником. Петербургский метрополитен заявляет, что сроки начала реконструкции сорваны.
Железнодорожную станцию Новая Лахта напротив небоскреба открыли 29 августа. С платформы поезда едут до Финляндского вокзала и в сторону Белоострова.
Магистраль №7 (М-7) пройдет от центра Петербурга через Арсенальный мост и Удельный парк. Власти отклонили все предложения по изменению проекта трассы. Ранее Собака.ru узнала у активистов, какие аргументы они выдвигают против М-7, и спросили у чиновников и транспортных экспертов, насколько опасения оправданы.
Реставрации
Гранитные фасады Петропавловской крепости приведут в порядок в 2026 году. Глава комитета по культуре Федор Болтин также сообщил, что в следующем году завершат реставрацию усадьбы «Уткина Дача», где откроется Музей городской скульптуры.
BS Art Development Group во главе с Александром Басалыгиным начал реставрацию дачи Пелагеи Юзакиной в Лисьем Носу. Архитектурный надзор над двухэтажным домом доверили НИиПИ «Спецреставрация» под руководством Игоря Пасечника. После окончания работ в здании откроют ресторан и мастерские.
Волонтерство
Команда волонтеров-реставраторов «Гэнгъ» вернула отреставрированную дореволюционную адресную табличку на Фурштатскую, 43. Еще один аншлаг, снятый с фасада этого здания, пока приводят в порядок. Ранее команда «Гэнгъ» восстановила страховые доски на 3-й Советской, 32 и Измайловском, 19, а также аншлаги на Железноводской, 10, Конной улице, 3/4, Можайской, 6. Собака.ru рассказывала, чем интересны дореволюционные таблички, как и зачем их приводят в порядок волонтеры.
Комментарии (0)