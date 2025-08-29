Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге продолжает теплеть — в выходные воздух может прогреться до +21℃

После холодного начала недели в Петербург возвращается почти летнее тепло. В пятницу, 29 августа, температура поднимется до +18℃… +20℃.

TTstudio / Shutterstock

«Днем облачная с прояснениями погода, — говорится на сайте Северо-западного управления по гидрометеорологии, — без существенных осадков, во второй половине дня кратковременные дожди. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, южный умеренный».  

Как отмечает, ведущий эксперт погодного центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду в Петербурге «окажет влияние приближающийся с запада циклон и связанный с ним теплый атмосферный фронт».

В выходные тепло сохранится, однако надвигающийся циклон принесет в город сильные осадки. Так, в субботу ожидается до +21℃ и «в начале дня дожди, местами ливни». В воскресенье столбики термометров могут вновь подняться до +20℃ с кратковременными дождями.   

