В Петербурге продолжает теплеть — в выходные воздух может прогреться до +21℃

«Днем облачная с прояснениями погода, — говорится на сайте Северо-западного управления по гидрометеорологии, — без существенных осадков, во второй половине дня кратковременные дожди. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, южный умеренный».

Как отмечает, ведущий эксперт погодного центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду в Петербурге «окажет влияние приближающийся с запада циклон и связанный с ним теплый атмосферный фронт».