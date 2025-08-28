Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Снос вестибюля станции метро «Парк Победы» приостановили

Снос вестибюля станции метро «Парк Победы» временно приостановили после жалоб активистов, которые требуют признать здание памятником. Теперь сроки начала реконструкции сорваны. 

Sergey Andreevich / Shutterstock

Петербургский метрополитен пишет, что из-за регулярных обращений градозащитников и приостановок сноса сроки начала реконструкции сорваны.

«В следствие приостановке работ по демонтажу вестибюля станции метро "Парк Победы" сорваны сроки начала выполнения работ по объекту. Данное обстоятельство ведет к срыву сроков окончания работ и ввода объекта в эксплуатацию. Объект является социально значимым для городской инфраструктуры Петербурга. Увеличение сроков окончания работ ухудшает транспортную доступность жителям города», — отмечает ГУП «Петербургский метрополитен»

Недавно КГИОП не признал памятником вестибюль станции метро «Парк Победы». Кроме него, из списка объектов, обладающих признаками ОКН, исключат также ВНИИБ и дома на проспекте Обуховской Обороны. Градозащитники считают, что отказ не имеет силы, так как по закону документ будет две недели проходить антикоррупционную экспертизу. «То есть запрет на снос здания действует», — добавляют активисты. 

Напомним, что на месте одноэтажного вестибюля должный возвести двухэтажный с куполом. Интерьеры планируют оформить мозаичными панно. Одно из них — с Георгием Победоносцем, попирающим змея, второе — с изображением Нарвских ворот. Работы обещали закончить к 2027 году.

«Парк Победы» открыли 29 апреля 1961 года. Это первый в мире пример «горизонтального лифта», или станции закрытого типа, где платформа отделена от прибывающего поезда автоматическими дверьми. Павильон возвели по проекту архитекторов А.С. Гецкина и В.П. Шуваловой. «Подобных вестибюлей в Петербурге было всего четыре: “Фрунзенская”, “Электросила”, “Парк Победы”, “Горьковская”. Их ошибочно называют “типовыми”, но корректнее было бы назвать “повторного применения”», — рассказывал в разговоре с Собака.ru автор телеграм-канала «Советский Ленинград» Михаил Крайнов.

Ранее мы обсуждали с экспертами, нужно ли сохранять советский модернизм 1960-х и как быть в условиях, когда метро требует все больше площадей для перевозки пассажиров.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: