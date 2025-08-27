В Петербурге хотят принять закон о сапбордах! Зачем? Нужны ли будут права на сап? Где можно будет кататься? Отвечает соавтор инициативы!

Вы несколько раз упомянули специальные аттестованные маршруты для катания. Как, на ваш взгляд, должна выглядеть эта аттестация?

Очевидно, что должны существовать маршруты разного уровня сложности для разного возраста участников и разного их уровня подготовки. Причем это не я, Всеволод Беликов, и не мои коллеги [по ЗакСу] будем определять. Все это будет определять профессиональное сообщество [сапсерферов].

Плюс надо учитывать влияние на экологию и регулятивный аспект. Группы [на сапах] не должны, выходя на маршрут, создавать заторы на реках и каналах. Для них должны быть специальные [временные] окна.

Также должен быть элементарный минимум [подготовки], который необходимо проходить [тем, кто хочет выходить на сап-маршруты]. Причем я бы видел это не как императивную, а как рекомендуемую норму. То есть, допустим, я захотел покататься на сапе; я пришел, прошел курс обучения, сдал какую-то программу и теперь могу выходить на маршруты первого и второго уровня сложности. Потом я повышаю свои навыки, перехожу из, условно, бронзового статуса в серебряный и могу выходить на более сложные маршруты.

Именно так в цивилизованном мире должны развиваться такие яркие движения. Их необходимо точно описать понятными для людей правилами. Это в интересах самого сообщества, ведь сами они себя не организуют. Условная саморегулируемая организация сапферов не сможет наложить на себя какие-то дополнительные ограничения, тем более она не сможет установить какие-то нормы и правила по регулированию со стороны органов публичной власти, но сформировать запрос она может, и мы его ждем.