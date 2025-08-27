В Петербурге хотят принять закон о сапбордах! Зачем? Нужны ли будут права на сап? Где можно будет кататься? Отвечает соавтор инициативы!

Понятие «сапборд» хотят внести в городские законы Петербурга. Соответствующий проект внесла в городской парламент группа депутатов. Согласно инициативе, катание на сапах официально станет видом водного туризма. Авторы инициативы говорят о специальных маршрутах для катания, курсах подготовки и сертифицировании гидов. СМИ пишут об ужесточении регулирования. Появятся ли специальные права на управление сапом? Кто сможет кататься по Фонтанке? И можно ли будет выходить в Неву? Соавтор инициативы депутат ЗакСа Всеволод Беликов отвечает на вопросы Собака.ru.
Вы вместе с коллегами внесли законопроект о сапбордах, почему вы сочли это необходимым?
Год назад мы проводили рабочую группу: приглашали организаторов фестивалей, соревнований, владельцев арендных причалов. Тогда триггером послужили несколько происшествий на воде с участием сапферов.
Мы встретились, поговорили, и у нас сформировалось некое общее понимание того, что сегодня в Петербурге отсутствует механизм регулирования [катания на сапах]. Мы думали о том, чтобы установить некие правила, но затем отошли от этого пути.
В чем идея вашего законопроекта?
В нем говорится, что прогулки на сапах — это вид туризма. Сегодня сап — это просто спортивный инвентарь, как мяч, как обруч или лента для художественной гимнастики.
Проведем аналогию. Футбольный мяч — тоже просто спортивный снаряд, но если вы организуете матч, в силу вступает целый ряд норм и правил, которые обеспечивают порядок и безопасность.
Так и здесь. Допустим, у вас есть сап, вы покатались на нем около дома — это ваше дело. Но когда вы организовали мероприятие — сплав или фестиваль, то должны существовать правила, ответственность всех заинтересованных структур. Все, чтобы обеспечить контроль, порядок и безопасность участников водного движения.
Тот факт, что мы наряду с аквалангами и катамаранами включаем сапы в число видов водного туризма, дает им однозначные преференции. Это позволяет организаторам прогулок и соревнований претендовать на меры поддержки туризма (не секрет, что в Петербурге он поддерживается крайне системно и по целому ряду направлений). А коль скоро это туризм, то должны быть соответствующие маршруты [для прогулок], которые точно безопасны, не наносят вред экологии и рассчитаны на разный уровень подготовки.
Но пока всех этих норм и правил, которые должны обеспечивать порядок, в вашем законопроекте нет?
Нет-нет. Мы осознанно пошли по другому пути — никаких запретов и ограничений. Наоборот, мы (я имею в виду власти) даем сигнал, что этому движению нужны поддержка, сопровождение и развитие через регулирование, через ответственность городских (а возможно, и федеральных) служб. Чтобы все это было интересно, ярко, системно и безопасно.
А уже после этого, когда все выдохнут и перестанут нервничать, мы вернемся к дискуссии [о правилах и нормах], которая будет реализована либо в законе, либо в постановлении правительства Санкт-Петербурга, либо в федеральной законодательной инициативе. Там мы уже обеспечим поддержку центров подготовки, организацию соревнований, аттестацию маршрутов для катаний и многое другое.
Из пояснительной записки к законопроекту
Цитата по сайту Законодательного собрания Санкт-Петербурга:
Проектом закона Санкт-Петербурга предлагается дополнить определение водного туризма, включив в него туризм с использованием водного инвентаря (катамаранов, аквалангов и сапбордов), что позволит обеспечить создание благоприятных условий для развития данного направления водного туризма, содействовать в его продвижении на туристических рынках, а также обеспечить безопасность при проведении экскурсий с использованием сапбордов.
Вы несколько раз упомянули специальные аттестованные маршруты для катания. Как, на ваш взгляд, должна выглядеть эта аттестация?
Очевидно, что должны существовать маршруты разного уровня сложности для разного возраста участников и разного их уровня подготовки. Причем это не я, Всеволод Беликов, и не мои коллеги [по ЗакСу] будем определять. Все это будет определять профессиональное сообщество [сапсерферов].
Плюс надо учитывать влияние на экологию и регулятивный аспект. Группы [на сапах] не должны, выходя на маршрут, создавать заторы на реках и каналах. Для них должны быть специальные [временные] окна.
Также должен быть элементарный минимум [подготовки], который необходимо проходить [тем, кто хочет выходить на сап-маршруты]. Причем я бы видел это не как императивную, а как рекомендуемую норму. То есть, допустим, я захотел покататься на сапе; я пришел, прошел курс обучения, сдал какую-то программу и теперь могу выходить на маршруты первого и второго уровня сложности. Потом я повышаю свои навыки, перехожу из, условно, бронзового статуса в серебряный и могу выходить на более сложные маршруты.
Именно так в цивилизованном мире должны развиваться такие яркие движения. Их необходимо точно описать понятными для людей правилами. Это в интересах самого сообщества, ведь сами они себя не организуют. Условная саморегулируемая организация сапферов не сможет наложить на себя какие-то дополнительные ограничения, тем более она не сможет установить какие-то нормы и правила по регулированию со стороны органов публичной власти, но сформировать запрос она может, и мы его ждем.
Правильно ли я понимаю, что, согласно этой идее, все акватории Петербурга будут разбиты на определенные зоны. Допустим, люди, едва вставшие на сап, смогут, условно, кататься только от Банковского моста до Спаса на Крови, а люди, которые занимаются полгода, смогут выходить уже на маршрут от, условно, Синего моста до Зеленого?
Да, могут! Я так думаю. Кому-то, с нулевым уровнем, надо будет заниматься вообще только в Екатерингофском пруду в стоячей воде, условно говоря.
Должны быть маршруты разного уровня, они должны согласовываться с движением водного транспорта — это же очевидно. Как может быть по-другому?
Это касается только организованных групп или одиночек на своих сапах тоже?
Наш закон говорит ровно о том, о чем он говорит: сапы — это вид водного туризма. Наш закон ничего не запрещает, не закрепляет и не детерминирует.
Но вы сами сказали, что впоследствии будет дополнительное регулирование…
Конечно, но предложения, модели, перспективы этого регулирования надо отнести к профессиональному сообществу. Моя задача как председателя комитета [ЗакСа по законодательству] собрать всех этих людей на площадке Законодательного собрания, всех внимательно выслушать и понять, что в юридическом аспекте может быть отрегулировано, а что нет.
Так что пока я ничего не могу вам здесь сказать. Я — не организатор сап-фестивалей, я не провожу сап-соревнования, я даже на сапе никогда не стоял! Но я, кстати, пообещал, что мы соберем всю команду наших депутатов, сотрудников [ЗакСа], и мы обязательно устроим [заплыв]. Это классная, клевая история. По-хорошему, нам всем очень она нравится. Хочется, чтобы она была безопасная, интересная, развивалась. Вот наша цель — поддержка движения!
И все же, как у человека, который намерен всех собрать на площадке Заксобрания, обсудить и предложить инициативы, у вас же есть свое видение этого вопроса. Исходя из него, как вам кажется, для управления сапом должна быть специальная подготовка? Или вам кажется, что регулирование должно коснуться только гидов, организаторов фестивалей?
Я уверен, что все — люди разумные. Существует практика, когда люди берут на себя какую-то сертификацию. Это цивилизованный и демократический подход. Мы хотим, чтобы некоммерческая организация [сапсерферов], профессиональное сообщество взяли бы на себя в добровольном порядке выработку правил и предложили бы нам механизмы регулирования.
То есть мы не планируем в ближайшей перспективе нагрузить Комитет по законодательству, Комитет по спорту или Комитет по туризму приемом экзаменов, выдачей обязательных дипломов. Нет-нет, вы сами, ребята, установите, что человек должен знать, создайте свой реестр, свой рейтинг, а мы уж дальше подключимся и дополнительно отрегулируем все это, если надо.
Ну ведь, согласитесь, нельзя человеку, который считает себя большим специалистом, доверять группу людей просто так. Допустим, он хорошо катается на сапе, но он не знает ничего про то, как организовывать походы, не знает основ спасения на водах, правил оказания первой помощи.
Вы сейчас опять говорите именно о гидах и владельцах прокатов. Я все же хотел уточнить о тех людях, у которых есть свои сапы, и они время от времени катаются на них. Им нужно будет проходить какую-то специальную подготовку, получать специальные права для выхода на воду?
Нет! Я не вижу в этом никакой необходимости на сегодняшний день. Это не опасное средство транспортное, не автомобиль и не мотоцикл. Об этом речь в принципе не идет.
Покупайте сап, спускайтесь на озере, где-то у себя на даче и катайтесь. Здравый смысл же у всех присутствует — оденьте спасжилет, пристегните страховочный трос. Впрочем, это уже ответственность каждого человека перед самим собой и своей семьей.
А если я захочу покататься у Елагина острова? Или выйти на Фонтанку?
Здесь уже история, о которой я говорил выше. Если река или канал открыты для движения транспорта, то человек без подготовки туда, на мой взгляд, выходить не должен. Но это сугубо мое личное мнение. Вернемся к нашей аналогии с футбольным мячом — вы же не выходите играть на дорогу?
Другое дело, когда организаторы фестивалей обращаются к организаторам перевозок, получают свое [временное] окно, когда они точно не будут никому мешать и не станут потенциальными жертвами [происшествий].
Как вам кажется, насколько быстро ваш закон может пройти через парламент?
Я надеюсь, что в этом году мы этот вопрос закроем. Это несложно, ведь от нас не требуется финансово-экономическое обоснование (обычно это главная сложность при прохождении закона). Ведь у нас нет дополнительных расходов в связи с реализацией нашей инициативы.
В данном случае все будет в рамках уже существующих мер поддержки туризма.
А все эти дополнительные нормы и правила про маршруты, временные окна и ограничения для людей без подготовки?
Судя по тому, как растет популярность сап-движения, тянуть с этим нельзя. Думаю, что в течение 2026-го все вопросы о мерах поддержки, сферах ответственности, регулировании, контроле, санкциях за нарушения правил должны быть закрыты. У нас губернатор работает очень быстро: указание — ответ — срок — все, [норма принята].
Вы только что упомянули санкции, как они, по-вашему, должны работать?
Любые правила рано или поздно сталкиваются с тем, что кто-то находит их неуместными и не желает их исполнять. Кто-то может решить на корпоратив вывести 200 человек на Малую Невку, поставив жизнь людей под угрозу. Согласитесь, он должен быть подвергнут определенному воздействию.
Это может быть в рамках действующего законодательства, может быть, потребуется специальная норма. В любом случае она изначально будет минимальна.
Санкция будет только для организаторов заплывов или для тех, кто просто решит покататься на Грибоедова без соответствующей подготовки, тоже?
Нет, конечно. Возвращаемся к футбольному мячу. Если вы организовали футбольный турнир, куда пришло больше 100 человек, вопреки правилам, то вас ждет определенная санкция. Если вы просто вышли во двор, разбили окно, травмировали коленку, то какая тут санкция? Тут та же самая история.
Но вы же сами сказали, что неправильно, если человек будет играть в футбол на проезжей части. Так и здесь — человек может выйти без подготовки на судоходную реку (против чего вы возражаете). Исходя из ваших слов, санкция должна быть и в этом случае?
Да, конечно! Тут санкция должна быть. Мне видится ситуация следующим образом: есть интерактивная карта, где написано, какие течения проходят, какая температура у воды, какие опасные зоны, где кататься вообще нельзя, куда можно выходить только с определенным уровнем подготовки.
Понимаете о чем я? Вы захотели спуститься на воду, открыли карту, посмотрели, можно ли тут это сделать или нет. Если вышли, куда не положено — 5 тысяч штраф, к примеру. Мы заботимся о вашей жизни, о ваших близких. Как-то так.
Последний вопрос: некоторые издания уже окрестили вашу инициативу ужесточением регулирования сапсерфинга в Петербурге. Вы согласны с такой характеристикой?
Нет, конечно! Мы даем возможность легализовать сапы как туристическое направление, мы даем возможность органам публичной власти поддерживать его — в чем тут ограничение? Мы специально пошли по этому пути.
В законе пока ничего другого нет. Это просто констатация, что сапсерфинг — вид туризма. Отдельные уточнения требуют правового регулирования, но мы займемся этим позже. Поэтому все на сапы!
