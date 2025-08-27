Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Невский проспект открыли после ремонта

Работы длились две недели. Движение по главной магистрали города запустили.

FOTOGRIN / Shutterstock

Ремонт главной магистрали Петербурга на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания стартовал 13 августа. За две недели обновили больше 70 тыс. кв. м дорожного покрытия. Подрядчиком является АО «ВАД».

Ремонт поделили на этапы «с кратковременными перекрытиями движения и организацией сквозного движения в зоне перекрестков», чтобы быстрее закончить работы. Последний участок от Литейного проспекта до площади Восстания закончили за три дня.

