Невский проспект открыли после ремонта

Работы длились две недели. Движение по главной магистрали города запустили.
Ремонт главной магистрали Петербурга на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания стартовал 13 августа. За две недели обновили больше 70 тыс. кв. м дорожного покрытия. Подрядчиком является АО «ВАД».
Ремонт поделили на этапы «с кратковременными перекрытиями движения и организацией сквозного движения в зоне перекрестков», чтобы быстрее закончить работы. Последний участок от Литейного проспекта до площади Восстания закончили за три дня.
Комментарии (0)