В Петербурге на сегодня объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В среду, 27 августа, петербуржцев ждут дожди, а возможно и ливни с грозами. Об этом предупреждает Росгидрометцентр. 

Lavrishchev Vladimir / Shutterstock

«По информации Росгидрометцентра, с 09 часов до 21 часа 27 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен «"желтый"» уровень погодной опасности в связи с дождем, — говорится в официальном телеграм-канале городского правительства, — Местами рассматриваются ливни, грозы и грады».

Как уточняется, «"желтый" уровень означает обеспечение опасной ситуации». Власти города призывают автомобилистов и пешеходов к осторожности. Также рекомендуют не приближаться к шатким конструкциям, старым деревьям и рекламным щитам. 

В остальном, согласно данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, в городе днем ожидается порядка +15...+17°C.

«Сегодня довольно облачную и холодную погоду сохранит в Северной столице тыловая часть циклона, остановившегося над севером Карелии. В такой ситуации в регионе пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой, в отдельных районах возможен град. При этом приток солнечного тепла окажется ограничен и температурный фон будет на 3-4° ниже климатической нормы», — констатирует ведущий эксперт погодного центра «Фобос» Михаил Леус.   

