Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
Город

Поделиться:

Минувшая ночь в Петербурге была холоднее, чем в Нарьян-Маре

В Петербурге продолжает портится погода. Утром 26 августа в Петербурге всего +13°C и моросящий дождь. Днем температура поднимется до +17°C, возможны ливни с грозами. 

Sergey Novikov / Shutterstock

«Минувшая ночь на территории европейской части страны вновь обошлась без заморозков, — написал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус. — Более того, на северо-востоке региона было теплее, чем в центре. Так, в Нарьян-Маре минимум составил +10,8°, а в Воркуте и вовсе +14,2°, это теплее, чем было в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Воронеже!»

По словам Леуса, во вторник петербуржцев ждет +15°C… +17°C и облачная погода «с неустойчивыми прояснениями». Также в городе ожидаются кратковременные дожди, «местами ливни с грозой», — добавляет Леус. 

Впрочем, сервис Яндекс.Погода предупреждает, напротив, о затяжных дождях. Согласно данным на 9:40 утра осадки над большей частью территории города могут затянуться до вечера.

В Петербурге в августе выпал снег! Что? Это правда? Почему так происходит? Лето – все? Отвечаем!

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: