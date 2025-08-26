Минувшая ночь в Петербурге была холоднее, чем в Нарьян-Маре

«Минувшая ночь на территории европейской части страны вновь обошлась без заморозков, — написал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус. — Более того, на северо-востоке региона было теплее, чем в центре. Так, в Нарьян-Маре минимум составил +10,8°, а в Воркуте и вовсе +14,2°, это теплее, чем было в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Воронеже!»

По словам Леуса, во вторник петербуржцев ждет +15°C… +17°C и облачная погода «с неустойчивыми прояснениями». Также в городе ожидаются кратковременные дожди, «местами ливни с грозой», — добавляет Леус.

Впрочем, сервис Яндекс.Погода предупреждает, напротив, о затяжных дождях. Согласно данным на 9:40 утра осадки над большей частью территории города могут затянуться до вечера.