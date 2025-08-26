Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Петербуржцев предупредили о «временных перебоях» с мобильным интернетом 26 августа

В Петербурге возможны «временные перебои» в работе мобильного интернета. Сообщения с таким предупреждением утром в среду рассылает ГУ МЧС по городу. 

«Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны временные перебои в работе мобильного интернета», — говорится в тексте экстренной службы. При этом не уточняется, где именно могут быть неполадки со связью и сколько это может продлиться. 

При этом, как обращает внимание «Фонтанка», предупреждения пришли далеко не всем. Читатели издания жалуются на то, что «кому-то RSCHS шлет сразу два, кому-то – ни одного».

Ситуация также повлияла на работу аэропорта Пулково. Как пишет «Деловой Петербург», на утро 26 октября порядка 30 рейсов, которые должны были вылететь за последние сутки отменены или задержаны. 

Сейчас, следует из данных онлайн-табло аэропорта, воздушная гавань работает — на рейсы осуществляются регистрация и посадка. Рейсы вылетают и садятся в Петербурге.     

Петербург второй раз за месяц сталкивается с перебоями мобильного интернета! Чек-лист Собака.ru: как подготовиться к таким сбоям

